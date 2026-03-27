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異動股 | 美團稍跌不足1%，上季虧損高於預期，獲邀參與反內捲座談

27/03/2026

異動股 | 美團稍跌不足1%，上季虧損高於預期，獲邀參與反內捲座談

 

 

　　美團(03690)現價跌0.6%，報86.15元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.3%。該股成交約1874萬股，涉資16.29億元。

 

　　美團公布，截至2025年12月31日止第四季淨虧損151.44億人民幣，而對上一年同期純利62.22億人民幣。期內經調整虧損150.8億人民幣，高於市場預估的虧損129.6億人民幣，而對上一年同期經調整溢利98.49億人民幣。

 

　　期內收入920.96億人民幣，升4.1%；經調整EBITDA虧損140.25億人民幣，而對上一年同期經調整EBITDA盈利為115.23億人民幣。

 

全年盈轉虧233.5億人幣

 

　　截至2025年12月31日止全年淨虧損233.54億人民幣，而對上一年同期純利358.08億人民幣。期內收入3648.55億人民幣，升8.1%。核心本地商業分部的經營溢利按年大幅下降，轉為經營虧損69億人民幣。同時，由於對海外業務的投資增加，於2025年，新業務分部的經營虧損按年擴大至101億人民幣。

 

獲邀參與反內捲座談會

 

　　國家市監總局網站發文稱，市監總局今日召開2026年第一次企業公平競爭座談會，圍繞「規範企業競爭行為，構建企業出海良性競爭生態」主題，與五礦集團、中建集團、寧德時代、比亞迪、奇瑞汽車、滴滴、美團等企業有關負責人深入交流，聽取意見建議。總局黨組成員、副局長孟揚出席會議並講話；總局反壟斷總監王鐵漢等參會。

撰文：經濟通市場組

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