電訊股 | 中移動去年少賺1%遜預期，惟派息反增獲大行唱好，中資電訊股可以點揀？

中移動(00941)(滬:600941)昨日（26日）收市後公布業績，去年盈利按年跌近1%至1371億元人民幣，遜預期，收入升近1%至1.05萬億元人民幣，末期息增1.2%至2.52港元，另集團料今年資本開支減少近一成，績後獲大行唱好，今日（27日）股價最多升逾1%。中電信(00728)(滬:601728)及中聯通(00762)早前亦已公布業績，去年盈利及收入均微升不足1%。三隻中資電訊股受內地早前上調電信服務增值稅影響，股價已由高位回調不少，隨著業績公布，不明朗因素進一步消除，或可再列作收息之選，當中可揀買哪一隻？

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中移動去年純利跌0.9%收入升0.9% 末期息增1.2%至2.52元

中移動公布，截至2025年12月31日止全年純利1370.95億元人民幣，按年跌0.9%，每股基本盈利6.35元人民幣，派發末期息2.52港元，按年增加1.2%。連同中期股息，全年股息合計每股5.27港元，按年增長3.5%。2025年全年派息率為75%。期內收入1.05萬億元人民幣，按年升0.9%。

另集團去年第四季度移動業務客戶總數10.05億戶，季度淨減370.5萬戶；5G網絡客戶總數約6.42億戶。季內，有線寬帶業務客戶總數3.24億戶，季度淨減458.1萬戶。

中移動：今年資本開支料降9.5% 收入料穩健增長

中移動執行董事兼董事長陳忠岳在業績會議上指，2026年資本開支計劃1366億元人民幣，按年下降9.5%，其中算力網絡投資、智能網絡投資分別增長62.4%、19.8%，通信投資跌20.3%。他料今年收入穩健增長，剔除增值稅政策調整影響後利潤料協同增長。他又肯定人工智能為新增長，加上智能體產品出現，公司迎來token（符元）及byte（位元）雙高速增長新階段，且料持續很長一段時間，亦為公司新一輪投資重點所在，例如算力、數據中心、網絡寬帶須擴容或提速。於「十五五」期間，收入目標穩中有增，雖有挑戰，但可看好位元增長刺激作用；至2030年末，即「十五五」期末，則料算力服務及總收入倍增。



中移動副總經理李慧鏑指，今年算力與網絡投資佔比逾37%，反映公司積極布局量子、6G等領域以供長期發展。而資本開支穩中有降，屬於審慎合理把握投資力度及節奏，且由投資可見，公司新增長曲線正在形成。被問及電信服務增值稅率升至9%，中移動執行董事兼財務總監李榮華指，將重視成本管控，如電費、營銷支出及人力全面預算管理。市值管理方面，則會管理好應收帳款、現金流，以及充分考慮股東回報。

花旗：業績遜預期惟派息率將穩步提升 予目標價105.1元

花旗發表研究報告指，中移動2025年收入略低於預期，EBITDA大致符合預期，純利遜於預期。該行維持其「買入」評級，目標價105.1元。該行亦提到，去年資本開支按年下降8%，亦符合指引。另公司預計2026年資本開支將下降9.5%，其中超過34%將投入計算能力和智能網絡基礎設施。此外，公司宣布全年派息每股5.27元，按年增長3.5%，派息率為75%，並表示2026年派息率將穩步提升。

中信里昂則指，中移動2025年業績表現疲弱，但仍優於同業。該行維持其「優於大市」評級，目標價86元，指2025年雖然移動業務收入下跌，但雲業務收入持續增長約13%。另營運支出受到嚴格控制，折舊成本持平，資本開支亦有所減少。此外，公司預計2026年資本開支將進一步按年下降9.5%，此舉將支持利潤增長及7%的預測股息率，為同業中最高，惟下調其2026、27年純利預測各3%。

大摩：致力實現傳統業務穩定增長 視代幣及AI為未來增長動力

大摩稱，中移動第四季業績遜預期，期內服務收入基本符合預期，EBITDA低於該行預期，純利下跌主要受稅務影響。2026年指引方面，在不計及增值稅影響下，目標實現穩定收入增長及協調利潤增長。通信收入將實現穩健增長，而計算及人工智能收入將快速增長。資本開支將下降9.5%，其中通信相關資本開支下降20%，算力及人工智能相關資本開支分別增長62%及20%。自由現金流將實現快速增長。

大摩提到，中移動致力於在傳統業務實現穩定增長，並視代幣及人工智能為未來增長動力。公司認為，目前代理所需的每個代幣數據量較以往高出50至100倍，公司目標成為人工智能代理時代的Token生成者、傳輸者及應用採用者。該行維持中移動「大市同步」評級，目標價85元。

中電信去年多賺0.5%末期息9.08分人幣 今年資本支出料降9.2%

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至於中電信，去年全年純利為331.85億元人民幣，按年升0.5%，遜預期，每股基本盈利36分人民幣，派發末期息0.0908元人民幣，連同中期股息每股0.1812元人民幣，全年派息為每股0.272元人民幣。公司2025年度以現金方式分配的利潤為本年度公司股東應佔利潤的75%。期內經營收入5295.59億元人民幣，微升0.03%。另集團第四季度移動用戶約4.39億戶，當季淨增146萬戶。截至9月30日，5G網絡用戶數3.02億戶，當季淨增940萬戶；有線寬帶用戶數約2.01億戶，當季淨增63萬戶。

中電信執行董事、董事長兼首席執行官柯瑞文指，電信服務增值稅稅率由6%升至9%，對公司短期有影響，但智算、AIDC(人工智能數據中心）、互聯網、量子業務等稅率仍維持6%，由此可反映基礎業務發展趨勢，亦可推動公司轉向高質量發展，推高資源投入效率。而中電信今年資本支出指引按年下跌9.2%至730億元人民幣，算力基礎設施卻升26%。柯瑞文又指，今年會追求全年服務收入、EBITDA及純利穩健增長，智能收入高速增長。公司亦將以Token服務為經營主線。

中聯通去年多賺0.98%末期息13.29分人幣 今年資本開支料約500億人幣

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中聯通去年全年純利208.16億元人民幣，按年升0.98%，每股基本盈利68分人民幣，派發末期息0.1329元人民幣，連同已派發的中期股息每股0.2841元人民幣，全年股息合計每股0.417元人民幣，按年升3.1%，派息率提升至61.3%。期內收入3922.23億元人民幣，升0.7%。自由現金流360億元人民幣，增長28.5%。全年資本開支542億元人民幣，資本開支佔服務收入比下降至16%。另中聯通於去年第四季連接用戶累計12.5億戶，按季淨增2092.9萬戶，其中5G網絡用戶累計達2.32億戶，按季淨增699.3萬戶；物聯網終端連接7.23億戶，按季淨增1980.1萬戶。

中聯通董事長兼首席執行官董昕估算，今年資本開支預計500億元人民幣左右，其中算力投資佔比逾35%。董昕亦希望國際業務收入增幅能達到雙位數字，坦言對去年相關收入按年增9.2%不滿意。聯通首席財務官李玉焯表示，電信服務增值稅相關政策調整，短時間而言，對行業收入、利潤增長一定會帶來影響，公司接下來將更加注重精細化管理，而今年現金流管理會採取「開源節流」的方法。

李偉傑：中移動受增值稅影響最小為平穩收息首選 挨近76元可吸

（李偉傑）

天風國際李偉傑認為，中移動業績驚喜度不高，始終其作為中資電訊公用股，收入及盈利沒太大落差，故績後股價平穩。需留意早前內地調高電信服務增值稅後，市場曾出現震盪，但中移動提到今年會減少資本開支。需留意作為尋求持續發展的公司，減少資本開支可能會令技術含量降低，或者追不上行業發展，但市場看來沒這樣看，因始終中移動有一定龍頭地位，且內地暫維持三家電訊商，即使減低資本開支，市場對其發展期望沒太大落差，反而要看其派息。中移動今次派息，用港元計有增長，用人民幣計反而減少，當然這可能受人民幣變化影響。若想平穩收高息，又想減少受外圍政治風險影響，買中移動正合適，其橫行整固力量料會持續出現。

部署方面，李偉傑指，中電信及中聯通經早前2月急跌，3月雖有反彈，但此刻仍低於2月時，中移動則未跌至低於2月時位置，業績縱使缺乏驚喜，惟大家看重其防守性，若有貨可續持有，若無貨或可待其被另外兩隻電訊股拉低時才吸納，2月時就曾見其跌穿76元，挨近76元料會有新一輪好淡爭持，到時可買入。而三隻電訊股，暫以中移動為首選，記得它之前由12月開始由80幾元大跌下來，大家都不知原因，其後知道原因後，其實很多大行報告都指上述稅項的提升對中移動影響反而最小，始終公司有其他不同的業務基礎，維持其作為收息股首選。

中移動今日升0.71%收報78.05元，成交19.9億元。中電信則跌0.41%報4.86元，中聯通跌0.57%報7.03元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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