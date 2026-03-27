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3分鐘熱炒股點評｜中移動派息比率達75%，專家稱股價跌過龍籲買入

27/03/2026

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/zm2HHix-Z0E

 

 

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