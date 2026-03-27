3分鐘熱炒股點評｜中移動派息比率達75%，專家稱股價跌過龍籲買入
27/03/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 21:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2026 16:40
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越秀交通基建︰北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸
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