龍湖︰業績低點今年出現料2027年起恢復增長，2028年完成集團轉型

龍湖集團(00960)公布，截至2025年12月31日止全年純利10.22億元（人民幣，下同），按年下跌90.2%；每股基本盈利15分，不派末期息，而上一年度同期每股派息10分。

龍湖主席兼首席執行官陳序平（網上會議截圖）

董事會主席兼首席執行官陳序平在業績會上表示，隨著穩樓市利好措施推出，今年第一季度市場已出現積極變化：部分熱點城市二手房成交量開始回穩，新房市場中位置優越的產品亦出現熱賣。他預料今年市場跌幅有望大幅收窄，並實現止跌回穩，二手房成交回暖。

料2028年完成集團轉型

陳序平指出，今年集團層面信用融資到期僅約60億元，較去年的220億元大幅減少。到今年底及明年1月，所有境內債及境內中票將全部還清，僅餘少量海外銀團及美元債，將於2027至2029年陸續清償。

他又指，過去幾年開發業務因去化存貨、消化存量資產而錄得虧損，但運營航道利潤大幅超越開發航道，去年貢獻近80億元，今年預計增長逾10%，力爭盡快達到100億元利潤規模。最遲到2028年，運營及服務業務收入將超過地產開發收入，意味著龍湖主營收入將不再以地產開發為主，而是轉向可持續的運營服務收入；同時債務結構亦將徹底完成轉型，標誌龍湖順利完成轉型，實現新的發展模式。

業績低點出現於今年，由2027年起恢復增長

（網上會議截圖）

首席財務官趙軼表示，在開發業務盈利承壓期間，運營和服務業務在本周期中發揮穩定作用。2025年，該等業務穩步增長，收入達268億元，佔比提升至約30%。業務利潤保持穩定，毛利率超過50%，淨利率達30%，為集團貢獻利潤近80億元。

他指出，未來這兩塊業務每年將保持兩位數增長。他又指，公司已於去年成功穿越債務高峰期，未來將在財務安全穩定的前提下逐步修復利潤。整體模式清晰穩定，開發業務將逐步減虧，運營和服務業務則保持兩位數穩定增長。集團業績低點將出現在2025至2026年，由2027年起恢復增長。

未來幾年集團層面到期債務基本可控且平緩

趙軼強調，2025年債務高峰過後，未來幾年集團層面到期債務基本可控且平緩。2026年剩餘約60億元，包括信用債25億元、中債增信擔保23億元、境外信用貸款13億元；公司已有序鋪排，提前鎖定並歸還。2027年到期債務約60億元，2028年69億元，2029年近40億元，2032年13億元，較前三年大幅下降。

龍湖地產航道總裁張旭忠表示，截至2025年底，公司總土儲逾2200萬平方米，整體未收獲值超過2000億元，其中一二線城市佔比超過七成。未來，龍湖將持續嚴守投資刻度和紀律，以銷定產，在保證財務安全的前提下，聚焦高能級城市，擇機獲取土地。

撰文：經濟通採訪組

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