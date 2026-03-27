  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

恒指收升95點報24951石藥跑出，受累港股盈利前景轉弱港股連跌第四周

27/03/2026

恒指收升95點報24951石藥跑出，受累港股盈利前景轉弱港股連跌第四周

 

 

　　

　　雖然美國軟硬兼施試圖將伊朗拉到談判桌上，但市場現階段對雙方和解持審慎態度，隔夜油價再升，加上谷歌聲稱取得技術突破，衝擊AI晶片股，拖累美股三大指數齊跌，納指更跌逾2%。恒指走勢反覆，放榜藍籌拖累港股早段曾跌過百點，惟A股回升，加上內需，帶動恒指掉頭向上。恒生指數全日收報24951，升95點或0.4%，主板成交近2631億元。恒生中國企業指數收報8453，升63點或0.8%。恒生科技指數收報4778，升16點或0.3%。

 

　　回顧全周，伊朗能否達成和解仍成疑問，加上藍籌股接連出現業績變臉，港股失守俗稱「牛熊線」的250天線（約25119），即使周三（25日）一鼓作氣重返兩萬五，亦只屬曇花一現。港股連續第四個星期下跌，全周跌325點或1.287%，亦是自2024年9月以來首個收低於牛熊線的周末。

 

　　多隻放榜藍籌跌幅居前，海爾智家(06690)挫4.12%，報21.88元，龍湖(00960)盈利暴跌取消派息，股價全日跌3.73%，報7.75元，中芯(00981)跌1.22%，報52.5元。惟信達生物(01801)業績扭虧收入大增，股價抽高7.68%，報85.5元。

 

　　石藥集團(01093)昨日中午公布去年全年少賺一成後，隨後於收市後公布主席蔡東晨即日增持公司4940萬股，每股平均價8.3612元，涉資4.13億元，最新持股量增至25.74%。石藥集團收升13.85%，報9.29元，領漲藍籌。泡泡瑪特(09992)績後市值累挫三成，公司啟回購挽救股價，全日下跌0.73%，報149.6元。

 

　　地產股走低，恒地(00012)跌1%，報29.84元，新地(00016)跌1.38%，報128.8元，長實(01113)跌0.86%，報43.96元，新世界(00017)跌0.84%，報8.23元。

 

　　內需股表現偏強，蒙牛乳業(02319)升5.27%，報17.18元，海底撈(06862)升4.89%，報14.59元，萬洲國際(00288)升4.04%，報10.3元。

 

　　小米(01810)升1.73%，報33元，阿里(09988)跌0.33%，報122.6元，騰訊(00700)跌0.44%，報493.4元，京東集團(09618)升0.09%，報113.7元，快手(01024)升1.05%，報46.08元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06090

不同集團

63.350

異動股

01973

天圖投資

1.600

異動股

00875

從玉智農

0.660

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06090 不同集團
  • 63.350
  • 01973 天圖投資
  • 1.600
  • 00875 從玉智農
  • 0.660
  • 00557 天元醫療
  • 0.405
  • 02800 盈富基金
  • 25.200
股份推介
  • 06657 百望股份
  • 15.600
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 9.800
  • 目標︰$11.10
  • 02331 李寧
  • 21.680
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.600
  • 目標︰$128.00
  • 01585 雅迪控股
  • 12.140
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 124.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.600
  • 00700 騰訊控股
  • 493.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.000
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 70.050
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 9.290
  • 目標︰$10.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.000
  • 目標︰--
  • 00148 建滔集團
  • 34.640
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/03/2026 17:15  《盤後部署》恒指連跌四周二萬五得而復失，麗珠藥業派息豪收集亦無妨

27/03/2026 17:55  HASHKEY HLDGS(03887)全年虧損收窄至10.9億元，不派息

27/03/2026 16:41  交行(03328)全年純利升2.2%至956.2億人幣，派息0.1684元人幣

27/03/2026 16:36  工行(01398)全年純利升0.7%至3685.6億人幣，派息16.89分人幣

27/03/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL按周微跌0.11%，首季CCL暫累升4.7%

27/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２８﹒８３億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

27/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行對美團看法分歧花旗升至買入，摩通大劈中升…

27/03/2026 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８３１８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

越秀交通基建︰北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

存儲恐慌 | 市場對谷歌技術突破過度反應，專家料存儲需求續井噴睇好海力士上105萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李澤銘：恒指上落區間位於24200至25400點新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

成功轉型藝人│劍擊世一蔡俊彥跨界出歌 黃又南兼職揸巴士搵食新文章
人氣文章

搵食地圖

亞洲50最佳餐廳2026榜單︱「大班樓」奪冠＋「永」第二名＋米芝蓮餐廳Neighborhood＋Estro＋Caprice＋MONO上榜新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

聯賽盃失利︱阿仙奴輸比賽 亦輸心態；曼城捧盃有運 亦有部署新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

御花園與泰安門星級四手盛宴：百花梅菜釀關東遼參、海膽配棕黃油酸麵包、太史鳳凰水魚羹，美味無窮的一夜
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

2026 奧斯卡紅毯上珠寶焦點：Collar 與 Torque 美學
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

世上並沒有放不下的人：永遠偏執、不肯跟自己和解，才是痛苦的源頭
健康好人生 Health Channel
人氣文章
睡眠習慣｜20歲女長期開燈瞓覺 體重飆220磅兼高血壓　新文章
人氣文章
中藥字典｜沙參清潤養陰，南北沙參功效差異與食療推薦
人氣文章
睡眠危機｜40歲男一年撞車3次，揭睡眠窒息症一晚呼吸暫停逾500次新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 21:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/03/2026
越秀交通基建︰北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

戰爭或釀全球衰退，港怎逆境覓機？

27/03/2026 11:13

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區