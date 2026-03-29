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一周部署 | 港股業績期觸發盈利憂慮，美於假期公布重磅就業數據

29/03/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

港股成績表亮黃燈

 

　　港股業績期步入尾聲，盤點各大藍籌的成績單，似乎已進入「增長極限」迷思。互聯網巨頭阿里(09988)正深陷電商增長失速的泥沼；而騰訊(00700)、小米(01024)與快手(01024)等寄望於AI尋求突破，但巨額的研發投入無疑預先透支了來年的盈利空間；汽車賽道從「藍海」殺成「紅海」，比亞迪(09988)盈利走勢趨緩，理想汽車(02015)更有轉盈為虧之虞，價格戰的「割喉」效應已肉眼可見；泡泡瑪特(09992)高速增長模式難以為繼，績後股價見光死；內險業績縮水，內銀淨息差持續承壓。種種數據均指向同一個核心命題，消費端的疲弱正從下游向上傳導，企業部門的利潤護城河正被無情侵蝕。當「增長」不再是理所當然，市場的估值邏輯便會從擴張轉向防守，持續打擊外資投資意欲，形成長線利淡因素，港股當前的困局在於如何重塑投資者對長期價值的信心。

 

美伊談判羅生門
　　

　　中東局勢已演變為肉搏戰與輿論戰的雙重對抗。過去一周，美伊雙方陷入「羅生門」式的各自表述，塑造有利於己的敘事：美國總統特朗普稱伊朗已被自己的最後通牒所「嚇怕」、願意和談，因此自行延長打擊伊朗能源措施的期限；伊朗則從未承認談判，拒絕接受美國的停火協議，與此同時公布一些顯然被誇大的戰報以示強硬。接下來一周的關鍵，在於雙方是否有機會重返談判桌。不論結果如何，僅僅是「談判」本身，對市場而言便是一種利好。

 

　　而伊朗局勢的核心依舊是霍爾木兹海峽能否恢復通航，有報道指中方貨船最近試圖穿越但失敗被迫掉頭，冷酷證實該海峽仍處於「凍結」狀態，即使是和伊朗關係友好的中國已不例外。這條扼守全球能源命脈的咽喉，正持續推高亞洲乃至全球通脹預期。這是伊朗對抗西方的王牌，也是美方決意拔除伊朗現政權的核心戰略理由。

 

高油價或拖累美就業表現

 

　　美國2月非農就業意外減少9.2萬人，與增長5萬人的市場預期形成劇烈反差，儘管此後3月的初領失業金人數維持在21萬人的健康區間，但也只是代表市場沒有爆發大規模裁員，招聘動能的衰竭已是不爭事實。特別留意的是，高油價將成為就業「隱形殺手」，分析預計能源成本的轉嫁將每月蠶食1萬個職位，直接拉升失業率。目前，華爾街已因地緣政治與勞動力疲軟上調衰退風險。目前市場不但不再指望儲局今年減息，甚至擔心可能會反過來加息抑制通脹，但若3月數據證實就業持續萎縮，儲局的手腳將被徹底綑綁，貨幣政策失去調整空間。

 

七股齊發同仁堂醫養打退堂鼓

 

　　港股季末新股潮與中東戰雲狹路相逢，資金存量博弈進入白熱化。在七股齊發的擁擠效應下，同仁堂醫養(02667)或因認購反應不理想，決定臨時撤回IPO，成為港股今年IPO市場「第一滴血」，不過18A生科股德適(02526)暗盤股價翻倍，18C新股極視角(06636)與華沿機器人(01021)亦錄得顯著溢價。同仁堂醫養的主營傳統醫療服務缺乏高增長想像力，當下港股重返下行趨勢，資金正從實體服務撤退，轉而投注看不見但有未來的技術護城河，例如AI、機械人、生物科技、半導體等「有得炒」的前沿領域。

 

一周部署 | 港股業績期觸發盈利憂慮，美於假期公布重磅就業數據

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 港股業績期觸發盈利憂慮，美於假期公布重磅就業數據

 

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