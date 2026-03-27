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存儲恐慌 | 市場對谷歌技術突破過度反應，專家料存儲需求續井噴睇好海力士上105萬

27/03/2026

　　Google(US.GOOG)今日（27日）推出TurboQuant技術，聲稱能將大語言模型鍵值緩存壓縮至3比特，實現6倍內存縮減與最高8倍加速，旨在解決AI推理與向量搜索中的內存瓶頸問題。消息引發市場對存儲需求前景的擔憂，存儲晶片股周三（25日）集體重挫，閃迪一度跌6.5%，美光科技(US.MU)跌4%，西部數據(US.WDC)跌超4%，希捷科技(US.STX)跌超5%，而隔晚存儲晶片股繼續下探。

 

存儲恐慌 | 市場對谷歌技術突破過度反應，專家料存儲需求續井噴睇好海力士上105萬

 

　　光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻指出，市場屬過度反應，技術提升反而會刺激AI應用普及，長遠帶動存儲需求「井噴」，料負面情緒將於一周內消化。但她建議投資者不宜急於抄底美光或兆易創新(03986)，相對看好估值低的SK海力士。

 

AI應用更普及，存儲需求井噴

 

　　光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻向《經濟通通訊社》表示，這次回調主要是市場過度反應的短期情緒波動，而非基本面長期轉變。她指出，Google新技術的出現提升了AI存儲效率，將刺激AI模型更廣泛的應用，長遠而言，將帶動整體數據中心與AI基礎設施的存儲需求井噴，其影響遠超單一壓縮技術所帶來的需求降低。她強調，這項技術的好處在於，能在同一GPU伺服器上並發更多任務，降低雲端企業的推理成本，讓AI相關公司在研發時降低存儲成本，進而提升盈利能力。對於雲端儲存、電腦及手機等消費性電子產業周期都有顯著推動作用。

 

　　湯麗鴻認為，新技術非但不會削減存儲晶片的需求，反而會倒逼傳統存儲晶片企業加速轉型，研發與TurboQuant相媲美的創新技術。她強調，即便Google技術能降低單位成本，但隨著AI訓練與邊緣計算的規模擴張，市場仍需海量的高容量NAND及DRAM支撐。因此，存儲晶片企業往後升幅能否持續，關鍵在於公司能否成功轉型，以配合結構性高需求、低成本的存儲功能趨勢。

 

　　針對是次回調，湯麗鴻分析，由於技術仍處於初期階段，大規模落地可行性尚需觀察。因此此輪下跌更接近於情緒面的技術性調整，預計有望在一周內得到消化。

 

看好SK海力士，上望105.1萬韓元

 

　　在相關存儲晶片個股中，湯麗鴻相對看好韓股SK海力士。她指出，比起前期漲幅過大、估值偏高的美股同業，如SanDisk，南韓股票目前低於五年平均水平，回調時更具吸引力。業務方面，海力士與英偉達合作緊密，其HBM業務被視為鎖定長期獲利、維持經營穩定的核心，再加上公司近期於股東大會釋出正面信號，承諾加大分紅，隨著市場情緒修復，海力士在板塊中更值得關注。

 

　　具體操作層面，湯麗鴻表示，可等待股價回落至3月9日的底部支撐位80.8萬韓圜附近，再觀察反彈動能。若該支撐位被跌破，則下一底部參考位置為74.1萬韓圜，若順利觸底反彈，則短期目標價上看105.1萬韓圜。

 

美光、兆易創新不急於入貨

 

　　對於全球存儲晶片巨頭美光，她指出，美光自3月中旬高位回落，至今已持續兩周，主要受外圍情緒拖累，尤其美股三大指數中線走勢轉弱，建議短期投資者不宜急於抄底。她進一步分析，美光股價與納指高度同步，建議暫不宜撈底，預料初步支撐位在345美元，若美股整體情緒未改善，或下試第二個支撐位315美元。

 

　　至於港股存儲晶片概念「獨苗」兆易創新，湯麗鴻建議投資者同樣可先作觀望。由於該股已暫時跌穿上升趨勢線，一旦失守376元支撐，股價或回落至334元附近尋求支持。操作上，可待其回落至334元水平並形成「雙底」形態後，再博取短線反彈，目標看388元阻力位。

 

撰文：經濟通市場組記者汪澤妍

 

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