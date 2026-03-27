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越秀交通基建︰北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸

27/03/2026

　　越秀交通基建(01052)公布，截至2025年12月31日止全年純利5.33億元（人民幣．下同），按年跌18.9%。

 

越秀交通基建︰北二環改擴建對營收影響不大，正與併購潛在投資者接觸

左起：副總經理朱傳保，執行董事、副董事長及總經理姚曉生，董事長劉艷，副總經理朱文波

 

　　管理層在業績會上表示，北二環改擴建投資達170億元，工程正順利推進，總成本控制在預算範圍內。集團強調，在項目啟動之初即做好規劃，既進行改擴建也不影響營收。今年營收下降主要受廣州機場第二高速建成後的分流影響，對分紅影響不大。

 

　　另外，管理層指出，1至3月營運與全國大勢基本一致，春運期間全國車流按年增長4.2%，交通增長2.8%。此外，去年底在大集團支持下收購的秦濱高速已成為新的增長點，其線位及周邊經濟區位良好，將貢獻增量。

 

　　管理層指出，併購一直是公司發展的重要策略，且已積累較好基礎。目前確實有潛在投資者在接觸，但具體以公司公告為準。整體而言，併購仍是公司重要的發展策略。

 

　　另外，2025年資本性開支為10.5億元，主要包括項目工程及提升維固開支3.8億元、北二環改擴建6.6億元；2026年預計資本性開支約17.9億元，主要包括工程提升2.7億元、北二環改擴建15億元。管理層表示，相關資金已做好計劃和融資安排，日常養護工程開支與往年基本持平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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