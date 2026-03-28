美股收盤 | 道指收市狂瀉近800點，步入技術性調整

受中東戰火持續拖累，美股周五（27日）遭遇重創，三大指數連續第五個星期錄得跌幅。

霍爾木茲海峽局勢加劇市場對全球能源供應斷裂的恐慌，加上美國總統特朗普的最新言論未能發揮穩定作用，投資者避險情緒高漲，普遍放棄趁低吸納的策略。

科技股持續淪為重災區，拖累納指全日下挫459.72點或2.15%，收報20948.36點；藍籌主導的道指暴跌793.47點或1.73%，報45166.64點，正式跌入技術性調整區；標指則跌108.31點或1.67%，報6368.85點。

投資者避險情緒高漲，普遍放棄趁低吸納，令美股持續下瀉。(AP)

總結全星期表現，標指累跌逾2.1%，創下自2022年以來最長的五連跌紀錄；納指按周下挫逾3.2%，而在過去11個星期內，納指有多達10周錄得跌幅，反映科技板塊沽壓異常沉重；道指本周則累跌0.9%。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌2.8%，英偉達(US.NVDA)跌2.2%，Meta(US.META)跌近4%，蘋果(US.AAPL)跌1.6%，微軟(US.MSFT)跌2.5%，谷歌(US.GOOG)跌2.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌近4%。

油價急升，金價反彈

能源市場方面，受中東戰火籠罩，國際油價走勢凌厲，紐約期油盤中一度觸及每桶100.77美元，隨後小幅回落，仍大升6.4%，報每桶100.58美元；倫敦布蘭特期油亦抽升4.2%，報每桶106.22美元。

國際黃金市場呈現強勁反彈，現貨金價顯著回升3%，至每盎司約4518美元水平；紐約期金同步錄得3%的單日升幅，報4550美元。

美匯指數一度高見100.2水平，日內報約100.09至100.15區間，升約0.3%。美元兌日圓突破160心理關口，盤中高見160.4，升約0.3%。歐元兌美元於1.153水平附近上落，日內報1.1512，跌0.1%。

撰文：經濟通國金組

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