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開市Go | 美向中東派地面部隊，泡泡瑪特再回購惟力度減半，小米新車首周交付逾4千輛

30/03/2026

要聞盤點

 

1、受中東戰火持續拖累，美股周五（27日）遭遇重創，三大指數連續第五個星期錄得跌幅。霍爾木茲海峽局勢加劇市場對全球能源供應斷裂的恐慌，加上美國總統特朗普的最新言論未能發揮穩定作用，投資者避險情緒高漲，普遍放棄趁低吸納的策略。科技股持續淪為重災區，拖累納指全日下挫459.72點或2.15%，收報20948.36點。藍籌主導的道指暴跌793.47點或1.73%，報45166.64點，正式跌入技術性調整區；標指則跌108.31點或1.67%，報6368.85點。中國金龍指數跌128點。日經期貨截至上午7時49分下跌485點。


　
2、美國及以色列上周五襲擊伊朗核設施及鋼鐵廠，德黑蘭揚言在波斯灣全境報復。獲伊朗支持的胡塞武裝周六向以色列發射彈道飛彈，中東戰局升級推升原油期貨周一亞洲早盤大漲。


　
3、美國向中東增派約3500名士兵。據《華盛頓郵報》報導，五角大樓正準備可能持續數周的對伊朗地面行動。


　
4、密歇根大學調查顯示，美國3月消費者信心跌至三個月低位，油價衝擊令明年通脹預期升至3.8厘，為2025年4月以來最大升幅。費城聯儲行長警告通脹預期面臨更大上行風險。


　
5、經濟學家魯比尼認為美國升級伊朗戰爭機會逾五成，預料聯儲局別無選擇只能加息。摩根大通及Pimco警告，金融市場低估美伊戰爭拖累美國經濟急劇放緩的風險。


　
6、歐洲央行管委Wunsch表示，若伊朗戰爭延至6月仍未結束，可能需加息。歐洲央行執委Schnabel指，央行不應倉促應對伊朗戰爭影響，須謹慎避免反應過度。


　
7、中國啟動兩項針對美國的貿易壁壘調查，回應美方早前對華301調查。美國貿易代表格里爾稱，這僅是中方發起的象徵性調查。


　
8、中國總理李強上周五主持國常會，提出深入推進雄安新區高質量建設發展，充分挖掘服務業潛力，並加大財稅、金融及要素保障支持。


　
9、內地再有小型銀行暫緩支付二級資本債利息，而近日人行金融穩定會議曾提出須積極穩妥處置重點領域金融風險。


　
10、中原城市領先指數上周五報150.88點，按周微跌0.11%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本港樓價連升兩周後單周回軟，但仍處高位，新春後二手封盤反價、多個新盤熱賣，加上拆息回落及按揭優惠，有利樓價短期續升。


　
11、據報Claude旗下Anthropic正考慮最快今年10月進行IPO，集資規模預計或逾六百億美元。

 


焦點股

 

泡泡瑪特(09992)
　- 　3月27日回購價值2.99億港元的股份，連續第二日回購惟力度減半
　- 　創始人王寧接受央視採訪稱，公司尋求拓展知識產權的應用範圍，打造更具持續性的品牌系列。

 

小米(01810)
　- 　首周交付超過4000輛新一代SU7轎車

 

比亞迪(01211)
　- 　去年盈利跌19%時隔四年重返盈利倒退，毛利率跌1個百分點，派息35.8分
　- 　第四季盈利急跌38%

 

建行(00939)
　- 　全年淨息差收窄17基點，時隔十年首次減派息

 

工行(01398)
　- 　全年淨息差收窄14基點，派息增2.6%至16.89分

 

招行(03968)
　- 　全年淨息差降11個基點，派息1.003元人幣

 

交行(03328)
　- 　全年淨息差降7個基點，派息0.1684元人幣　

 

曹操出行(02643)
　- 　上季首錄得調整後淨利轉正

 

華潤置地(01109)
　- 　去年純利跌0.5%至254億人幣，收入升1%，派末期息96.6分

 

華潤萬象生活(01209)
　- 　去年多賺逾一成至近40億人幣，派末期息50.9分特別息34.1分

 

中國石油(00857)
　- 　去年盈利跌4.5%，派息25分，料今年資本開支2794億人幣


　
洛陽鉬業(03993)
　- 　去年盈利203億人幣，升50%，派息28.6仙

 

翰森製藥(03692)
　- 　去年盈利近56億人幣，升27%，派息20港仙

 

國泰海通(02611)
　- 　去年盈利278億人幣，升逾1倍，派息35分

 

郵儲銀行(01658)
　- 　去年盈利874億人幣，升1%，派息73分，淨利差降至1.65%


　
山東黃金(01787)
　- 　控股子公司山金國際黃金重新申請，發行H股本港上市

 

中國鋁業(02600)
　- 　去年盈利127億人幣，升2.3%，派息27分

 

長飛光纖光纜(06869)
　- 　去年盈利逾8億人幣，升20%，派息29.5分

 

長城汽車(02333)
　- 　長城汽車全年淨利潤98.7億元人民幣，上年淨利潤126.6億元

 

廣汽集團(02238)
　- 　廣汽集團全年IFRS淨虧損87.8億元人民幣，預估為虧損56.7億元

 

中煤能源(01898)
　- 　中煤能源全年IFRS淨利潤低於預估

 

極視角(06636)
　- 　超購4590倍甲組無人穩中，暗盤升逾55%，今日掛牌

 

華沿機器人(01021)
　- 　超購5058倍抽1500手方穩中，暗盤升半成，今日掛牌

 

德適(02526)
　- 　超購1072倍一手分配率3%，暗盤升逾95%，今日掛牌

 

瀚天天成(02726)
　- 　超購近50倍一手分配率20%，暗盤升37%，今日掛牌

 

油金報價

 

紐約期油上升2.96%，報102.59美元/桶

布蘭特期油上升2.98%，報108.46美元/桶

黃金現貨下跌0.97%，報4,449.22美元/盎司

黃金期貨下跌1.07%，報4,475.92美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 12:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 12:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 12:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2026 12:10
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