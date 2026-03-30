異動股｜建行低開2％，全年淨息差收窄17基點，十年來首次減派息
30/03/2026
建行(00939)現價跌1.7％，報7.95元，該股成交約444萬股，涉資3528萬元。
（Shutterstock圖片）
集團公布，截至2025年12月31日止全年純利3389.06億元人民幣，按年升0.99％；每股基本盈利1.3元人民幣，10年來以來首次減派息，末期息派每股0.2029元，跌1.5％；全年每股0.3887元，減3.55％。
建行淨息差按年收窄0.17厘，至1.34厘，拖累淨利息收入跌近3％。該行首席財務官生柳榮指出，去年貸款和存款重新定價，淨息差收窄幅度按年減少，今年會續尋高收益資產，亦會把客戶分層分類管理，確保負債成本平穩，預期今年淨息差按年跌幅會進一步收窄。
該行信用減值損失1333.17億元人民幣，較上年增加126.17億元人民幣，增幅10.45％。另期內不良貸款率1.31％，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率233.15％，較上年末減少0.45個百分點。
現時，恒生指數報24532，跌419點或跌1.7％，主板成交超過42億元。國企指數報8301，跌152點或跌1.8％。恒生科技指數報4645，跌132點或跌2.8％。
撰文：經濟通市場組
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