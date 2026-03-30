比亞迪｜去年業績遜預期惟海外銷量倍增，股價先急跌後反彈可再吼？

比亞迪(01211)(深:002594)公布業績，去年盈利按年跌19%至約326億元人民幣，遠遜預期的356.46億元人民幣，且是自2021年以來首次錄得按年盈利倒退；收入升3.5%至8039.65億元人民幣，亦明顯差過預期的8362.58億元人民幣，不過境外收入大增92%至1913.5億元人民幣。管理層亦指新能源汽車產業競爭已白熱化，正經歷殘酷的「淘汰賽」，但比亞迪加快出海，去年出口量增1.4倍。比亞迪上周五（27日）績後ADR急瀉，較港股收市價低8.87%，折合97.1港元，今早（30日）於港股亦曾插半成，惟其後曾倒升逾1%，半日逆市靠穩。大行看法亦未致太負面，其中野村料其今年第二季起業績將出現明顯改善，或可再部署吸納。

（比亞迪汽車官網截圖）

去年盈利按年跌19%收入升3.5% 境外收入大增92%

比亞迪公布，截至去年12月31日止年度盈利約326.2億元人民幣，按年下跌18.9%，每股盈利3.58元人民幣，派末期股息每股35.8分人民幣。期內營業收入8039.65億元人民幣，按年升3.46%。汽車、汽車相關產品及其他產品收入6486.5億元人民幣，升5%，其中與客戶之間合同產生的中國（包括港澳台地區）地區收入4570.4億元人民幣，跌12%，境外收入1913.5億元人民幣，大增92%。手機部件業務收入1552.37億元人民幣，減少2.7%。年內毛利約1426.6億元人民幣，跌5.5%，毛利率18%，跌1個百分點。去年存貨周轉天數為72日，比2024年升11日。全年研發投入634億元人民幣，升17%。

單計第四季，比亞迪期內盈利下跌38%至93億元人民幣，營業額下降約14%至2377億元人民幣，是連續第三季業績差過預期。而第四季每月銷量均未能突破國內月銷售50萬輛關卡。

王傳福：新能源車產業正經歷殘酷淘汰賽 集團去年加快出海

比亞迪董事長王傳福在業績報告中指，新能源汽車產業競爭已經白熱化，正在經歷殘酷的「淘汰賽」。比亞迪汽車去年出口量首次突破百萬，增長1.4倍，新能源汽車出口量位居全國首位，同時品牌高端化也加快向上突破，仰望、騰勢和方程豹去年銷量近40萬輛，佔集團乘用車總銷量比重較2024年有較大的提升。他指，去年集團加快出海，新能源汽車運營已遍布全球119個國家和地區。

王傳福又指，今年3月，集團發布第二代刀片電池和閃充技術，實現「常溫充電，從10%到70%，僅需5分鐘；從10%到97%，僅需9分鐘；零下30度，從20%到97%僅需12分鐘」，創造全球量產最快充電速度新紀錄，攻克電動化上半場「充電慢」和「低溫充電難」的全球難題。同時，發布「閃充中國」戰略，引領中國新能源汽車邁入閃充時代，助力電動化上半場完美收官。

（AP圖片）

瑞銀：擬藉技術創新及全球擴張推動高端化 惟降目標價至128元

瑞銀發表研究報告指，比亞迪去年第四季純利為93億元人民幣，按季升19%，但按年跌38%，較市場預期低22%。去年第四季每輛車純利為6700元人民幣，按季升9%，但按年跌28%，主要受高基數影響。去年全年純利326億元人民幣，按年跌19%，主要受國內激烈競爭影響。派息比率由過去兩年的30%降至10%。

瑞銀引述管理層指，行業面臨價格競爭、補貼政策優化、大宗商品成本波動及貿易壁壘等挑戰，但仍決心透過技術創新及全球擴張推動高端化。電池業務去年已交付逾60吉瓦時儲能產品，預期將進一步擴張。考慮到今年初國內市場疲弱及競爭激烈，瑞銀下調其2026至2028年銷量預測5%至8%，但上調同期出口銷售貢獻1%至4%，以部分抵銷盈利下調影響，另下調2026至2028年盈利預測12%至20%，目標價由130港元下調至128港元，維持「買入」評級。

野村：料次季起業績明顯改善 予目標價132元

野村則指，比亞迪2025年第四季業績基本符合預期，並預計2026年第二季起將出現明顯改善。據野村預計，隨著公司於今年3月推出刀片電池2.0，以及未來數月有更多新車型計劃推出，加上兆瓦級超快充技術和最近油價上漲的影響，預計比亞迪將從2026年第二季開始錄得更明顯的業務改善，維持「買入」評級，目標價132港元。

德意志銀行稱，比亞迪2025全年業績遜市場預期，淨利潤按年下降19%至326億元人民幣，經常性淨利潤下降20%至294億元人民幣。意外是去年第四季度財務費用增幅超預期，按年激增1109%，按季度激增635%，達到23億元人民幣，創下公司成立以來最大的單季度財務費用，上季外匯損失令去年業績遜預期。

德銀預計比亞迪的月銷量將在兩大關鍵戰略支柱的推動下持續按季改善，包括擴展「閃充」網絡及拓寬「閃充」產品組合，但因集團今年首季批發量預計按季下降48%至約70萬輛，預測季度報告淨利潤將按季下降46%至50億元人民幣，另預計首季海外銷量將達約30萬輛，佔第一季度總批發量的43%，按季大增17個百分點。考慮到第一季銷售疲軟，該行輕微下調其2026年全年淨利潤預估，下調幅度為3.6%，目標價從130港元降至127.5港元，評級「買入」。

伍禮賢：業務逐步見底跡象明顯 105元以下可吼年內或見125元

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，比亞迪今次業績表現比市場預期差，集中反映去年第四季相對利潤情況差過預期，一方面第四季交付速度已比頭三季放慢，另在競爭下毛利率亦見受壓，所以若從數據來看，這份業績比市場預期差，但股價反而較硬淨，相信是因市場集中關注其往後發展情況。其實，從業務面看，比亞迪近幾季逐步見底跡象頗明顯，雖然今年1至2月份銷量不算很強勁，但隨著3月份召開了新技術發布會，加上往後有些新車款發售，新車亦會裝載第二代刀片電池，充電效率頗快，這些技術性優勢應有助比亞迪於今年剩餘時間搶回行業主導地位，同時，其海外市場銷售佔比正穩步提升，於行業中領先，再加上近期大家憂慮高油價，對新能源車行業重視程度似乎也加深。從以上因素來看，比亞迪最差日子已慢慢過去，所以在業績相對失色情況下，今日股價表現仍較平穩。

部署方面，伍禮賢指，最近雖然大市下跌，但比亞迪股價已率先靠穩，較多時間維持於90至100元上落，並打穩這一底部，近日亦再升穿100元，有逐步脫離底部跡象，料往後仍可緩步向上，若回至100至105元之間，投資者不妨作中長線關注，今年內應有機會上試125元水平。

比亞迪半日升0.09%收報106.6元，曾跌5.07%至101.1元，成交35.16億元。同系比亞迪電子(00285)去年純利按年跌17.6%至35.2億元人民幣，每股末期息減少73%至15.6分人民幣，收入升1.2%至1794.8億元人民幣，股價半日跌2.16%報29.94元。其他新能源車股普遍向下，理想汽車(02015)跌2.14%報68.55元，小鵬汽車(09868)跌4.57%報66.8元，蔚來(09866)跌2.55%報43.56元，零跑汽車(09863)跌0.57%報48.64元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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