內銀股 | 多間內銀減派末期息卻逆市造好，波動市下防守性仍強可以點揀？

內銀股陸續公布去年全年業績，盈利普遍按年微升1至2%，淨息差繼續收窄，其中建設銀行(00939)(滬:601939)、交行(03328)(滬:601328)及郵儲行(01658)(滬:601658)均減少派發末派息，惟普遍仍派逾5厘息。建行股價今日（30日） 早段曾跌最多逾2%，最後卻倒升近2%，而增加派息的工商銀行(01398)(滬:601398)亦升近2%破頂，其他內銀股也普遍逆市上升，包括今日收市後才放榜的中國銀行(03988)(滬:601988)及農業銀行(01288)(滬:601288)。中行收市後公布全年純利升2.2%至2430.21億元人民幣 ，末期息減至11.69分人民幣；農行全年純利升3.2%至2910.41億元人民幣，末期息升至13分人民幣。看來在近期波動市況下，縱使部分內銀稍減派息，仍獲投資者青睞，當中可揀哪一隻？

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建行去年純利升1%末期息減1.5% 非利息收入增21%

建行公布，截至2025年12月31日止全年純利3389.06億元人民幣，按年升0.99%；每股基本盈利1.3元人民幣，10年以來首次減派息，末期息每股派0.2029元人民幣，減1.5%；全年每股派0.3887元人民幣，減3.55%。期內淨經營收入7408.71億元人民幣，按年增長1.69%。其中，利息淨收入5727.74億元人民幣，跌2.9%；非利息淨收入1680.97億元人民幣，升21.21%。其中手續費及佣金淨收入1103.07億元人民幣，增5.13%。淨利差1.2%，減少0.11個百分點。淨利息收益率1.34%，減少0.17個百分點。該行首席財務官生柳榮指，去年貸款和存款重新定價，淨息差收窄幅度按年減少，今年會續尋高收益資產，亦會把客戶分層分類管理，確保負債成本平穩，預期今年淨息差按年跌幅會進一步收窄。

該行信用減值損失1333.17億元人民幣，較上年增加126.17億元人民幣，增幅10.45%。另期內不良貸款率1.31%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率233.15%，較上年末減少0.45個百分點。

工行去年純利升0.7%末期息增2.6% 非利息收入增12%

工行公布，去年全年純利3685.62億元人民幣，按年升0.7%，每股基本盈利1元人民幣，按年升2.04%；末期息每股派0.1689元人民幣，增2.6%；全年每股派0.3103元人民幣，增0.7%。期內收入8013.95億元人民幣，升1.9%。其中，利息淨收入6351.26億元人民幣，下降0.4%；非利息收入1662.69億元人民幣，增長11.8%。計提資產減值損失1348.60億元人民幣，增長6.5%。期內受貸款市場報價利率(LPR)下調、存款期限結構變動等因素影響，淨利息差和淨利息收益率分別為1.15%和1.28%，比上年分別下降8個基點和14個基點。另外，截至去年底，不良貸款率1.31%，下降0.03個百分點；撥備覆蓋率213.6%，比上年末下降1.31個百分點；貸款撥備率2.79%，下降0.08個百分點。

對於淨息差，工行副行長姚明德表示，考慮到該行通過資產負債組合優化，對沖利率下行壓力，穩定淨息差水平，以及其負債管理更注重降本增效等，短期內淨息差的下行趨勢雖尚未改變，但推動經濟向好的有利因素在持續鞏固，經濟穩定態勢有望延續，料今年淨息差下降幅度將會較2025年進一步收窄，並預計今年貸款收益率還在延續下行的趨勢，但是降幅將顯著收窄。

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滙研微升建行目標價至10.7元 花旗予工行目標價7.95元

滙豐環球研究發表報告指，建行去年業績略為正面，當中每股盈利按年跌0.9%至1.3元人民幣，較滙研及市場預期高0.8%及1.3%，主要受資產負債表擴張、非利息收入增強及成本效益輕微改善所帶動。普通股權一級資本(CET1)比率亦優於預期。外資持股5%上限或放寬，有望支持南向資金流入，並有助收窄建行的估值折讓，將2026及2027年每股盈利預測分別上調1.1%及0.2%，維持其H股及A股的「買入」及「持有」評級，目標價由10.6港元和10.2元人民幣，分別上調至10.7港元及10.3元人民幣。

花旗指，工行去年純利按年增長0.7%至3686億元人民幣，撥備前利潤按年增長1.9%至5545億元人民幣，略低於該行預期。第四季撥備前利潤按年增長3%，受惠於成本收入比率改善。第四季純利按年增長1.9%，較第三季的3.3%放緩，主要受信貸成本上升拖累，部分被稅率下降抵銷。預期工行將獲匯金注資約1000億元人民幣，預計對每股盈利攤薄約3%至4%，低於農行。考慮到潛在攤薄後，工行H股現價對應2026年預測市帳率0.52倍，2026年預測股息率5.2%，估值仍具吸引力，給予目標價7.95港元，評級「買入」。

交行去年多賺2%末期息減14% 郵儲行多賺1%末期息減16%

另外，交行公布，去年全年純利956.22億元人民幣，按年升2.2%，每股基本盈利1.08元人民幣，派末期息0.1684元人民幣，減14.5%；全年每股派0.3247元人民幣，減14.3%。期內淨經營收入2656億元人民幣，按年增長2.05%。其中，利息淨收入1730.75億元人民幣，升1.9%；非利息淨收入925.25億元人民幣，升2.31%。淨利差1.08%，減少0.03個百分點。淨利息收益率1.2%，減少0.07個百分點。計提資產減值損失564.42億元人民幣，下降4.12%。另期內不良貸款率1.28%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率208.38%，較上年末上升6.44個百分點。

郵儲銀行去年盈利約874億元人民幣，升1.07%，每股盈利73分人民幣，派末期股息每股9.53分人民幣，減16%；全年每股派21.83分人民幣，減16.6%。該行去年淨利差1.65%，跌0.2個百分點，且連跌四年；淨息差1.66%，按年跌0.21個百分點。集團營業收入約3558.7億元人民幣升1.93%，其中手續費及佣金收入升16.2%，利息淨收入跌1.57%，信用減值損失329億元人民幣，升15.8%。

招行去年多賺1.2%淨息差降11基點 派末期息1.003元人幣

招行(03968)(滬:600036)去年純利1501.81億元人民幣，按年升1.2%；每股基本盈利5.7元人民幣，按年持平；派發末期息1.003元人民幣，全年每股現金分紅2.016元人民幣，按年增0.8%。期內收入3372.73億元人民幣，升不足0.1%；除稅前溢利1789.93億元人民幣，升0.2%，淨利息收入2155.9億元人民幣，增長2%，非利息淨收入1216.8億元人民幣，下降3.3%。淨息差1.87%，下降11個基點；其中第四季淨息差1.86%，較第三季升3個基點。截至去年底不良貸款餘額682.06億元人民幣，增加25.96億元人民幣；不良貸款率0.94%，下降0.01個百分點；撥備覆蓋率391.79%，下降20.19個百分點；貸款撥備率3.68%，下降0.24個百分點。

招行行長兼首席執行官王良認為今年招行的業績預期會趨於穩定，並在穩中向好，去年招行的淨息差保持同業領先水平，預期今年的淨息差水平仍會穩中有降，但降幅會比去年有所收窄，去年淨息差下降11個基點，今年的降幅會小於上述數字。他預期今後該行淨資產收益率(ROE)仍會呈下行趨勢，會將10%作為今後ROE的底線來把控。被問及撥備情況，副行長兼首席風險官徐明杰表示，從全行業來看，零售信貸風險仍處在上升期，信用卡資產也存在一定壓力，但該行仍會採取積極措施控制零售信貸風險，確保零售信貸質量基本可控，未來仍將保持審慎的撥備策略，力爭實現充分覆蓋。

伍禮賢：內銀業績平穩普遍仍派逾5厘息 首選建行現價附近可吸

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，內銀業績表現相當平穩，淨息差繼續收窄在預料之內，始終去年利率環境持續較低，無論建行、工行或交行淨利息收入普遍下跌，就算上升也升得不多，而業績之所以那麼平穩，因有些利好因素支持，首先去年內地投資市場表現較強，對一些非利息業務收入特別是手續費及佣金收入增長幫助明顯，部分抵銷利息收入下跌帶來的影響；其次去年內地經濟有5%的不錯增長，銀行資產質素有改善，建行、工行及交行的不良貸款比率按年都有下跌情況，令其要做的撥備減少，利潤額度有所提升。預計今年銀行股面對的大環境與去年基本相同，環境仍較清晰，既沒高增長，也不會太波動。至於減派息，問題不算特別大，一方面減幅不算很大，另若以其全年派息金額對應現時股價，普遍仍有5.3、5.4厘股息。在目前市場較波動並聚焦外圍局勢下，內銀有高派息且與外圍因素關係不大，相信仍有資金持續關注，作為過渡此段時間波動市況之選。

伍禮賢建議當中可揀建行，雖然建行減了派息，但對比工行息率仍略高；再者，往後若投資市場更強勁，對銀行非利息業務幫助更顯著，而以建行、工行及交行已公布的手續費及佣金淨收入增長速度來看，建行增速最快，以其5.4厘股息，是不錯的選擇，至於部署上，始終內銀股價較平穩，現價附近買入相差不太大。惟招行彈性相對大，若論派息非主要選擇，目前若要抵禦波動市況，四大內銀會是更佳選擇。

內銀股今日普遍造好，建行升1.85%收報8.24元，工行升1.81%報6.74元，中行升0.62%報4.89元，農行升0.37%報5.4元，交行升1.01%報7.02元，招行升0.9%報49.4元，中信銀行(00998)升0.13%報7.86元，惟郵儲行跌0.61%報4.93元，民生銀行(01988)跌0.52%報3.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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