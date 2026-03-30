異動股 | 中國宏橋逆市升近半成，中東鋁業巨頭遭伊朗轟炸鋁價曾飆6%

鋁業股普遍造好，中國宏橋(01378)升4.6%，報36.08元，中鋁(02600)升5.5%，報11.4元，俄鋁(00486)升4.6%，報4.29元，中鋁國際(02068)升24.6%，報3.04元。

伊朗襲擊了中東佔全球產量比重極高的兩處生產基地，鋁價周一早盤大漲。中東最大的鋁生產商阿聯環球鋁業（EGA）證實，其位於阿布扎比Al Taweelah 的生產廠房，在伊朗無人機與導彈攻擊中遭受嚴重損害。公司指出，數名員工受傷，但無人死亡。根據《華爾街日報》報導，該廠包括一座冶煉廠，2025年鋁鑄造產量達160萬公噸，以及一座精煉廠，為冶煉廠提供鋁土礦，即鋁的主要原料。同時，國有的巴林鋁業（Alba）也表示正在評估其設施的受損程度。倫敦金屬交易所（LME）鋁價早盤一度大漲6%，至每噸3492美元。

此外，中鋁公布全年業績，年度盈利約126.74億元人民幣，升2.25%，派末期股息每股14.7分，按年升8.9%，營業收入約2411.25億元人民幣，升1.7%，主要受到主營產品銷售價格上漲致收入增加，以及壓降低毛利貿易業務規模致收入減少的共同影響。

中鋁國際去年度純利2.58億元人民幣，按年升16.5%，不派末期息；營業收入230.6億元人民幣，跌3.9%。

現時，恒生指數報24608，跌343點或跌1.4%，主板成交近267億元。國企指數報8343，跌109點或跌1.3%。恒生科技指數報4669，跌108點或跌2.3%。即月期指新報24609，跌242點，高水1點。即月國指期貨報8346，跌73點，高水2點。即月科指期貨新報4689，跌71點，低水5點。

撰文：經濟通市場組

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