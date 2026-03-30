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招行：料今年淨息差水平仍會穩中有降，惟降幅將按年收窄

30/03/2026

　　招商銀行(03968)(滬:600036)行長兼首席執行官王良表示，在財務指標增長方面，認為今年招行的業績預期會趨於穩定，並在穩中向好，去年招行的淨息差保持同業領先水平，預期今年的淨息差水平仍會穩中有降，但降幅會比去年有所收窄，去年淨息差下降11個基點，今年的降幅會小於上述數字。

 

招行：料今年淨息差水平仍會穩中有降，惟降幅將按年收窄

（吳仲賢攝）

 

　　他續指，影響今年息差的主要因素有兩個：第一，據該行分析，今年人行可能會進一步實施降息、降準政策。若降息落地，可能會對該行貸款收益率產生影響。第二，目前整體信貸投放需求不足，導致貸款市場競爭異常激烈，紛紛以降價換取貸款規模增長。

 

　　他指出，預期今後該行淨資產收益率（ROE）仍會呈現下行趨勢，並指該行會管控好ROE的下行節奏，將10%作為今後ROE的底線來把控。

 

　　被問及撥備情況，副行長兼首席風險官徐明杰表示，展望今年及未來一段時間，該行仍面臨一定挑戰。從全行業來看，零售信貸風險仍處在上升期，信用卡資產也存在一定壓力，但該行仍會採取積極措施控制零售信貸風險，確保零售信貸質量基本可控，未來該行仍將保持審慎的撥備策略，力爭實現充分覆蓋。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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