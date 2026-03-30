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港股 | 午市前瞻 | 中東局勢轉差恒指或下試二萬四，戰火波及鋁供應中鋁有潛力

30/03/2026

　　受中東戰火持續拖累，美股上周五（27日）遭遇重創，加上港股業績表現不佳，恒指重失兩萬五後繼續向下走，早段曾跌542點至24409，創一周新低，不過午收前市況顯著回順，恒生指數半日跌幅收窄至224點或0.9%，報24727，主板成交超過1548億元。恒生中國企業指數報8393，跌60點或0.7%。恒生科技指數報4698，跌79點或1.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中東局勢轉差恒指或下試二萬四，戰火波及鋁供應中鋁有潛力

 

聶振邦：中東局勢短期難結束，恒指整體走勢偏弱

 

　　中東緊張局勢升溫，亞太股市今早（30日）急挫，日股跌4%，韓股跌3%，恒指低開逾400點後，幸好午收前見回穩。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，受中東局勢轉差影響，國際油價急升，紐約期油上周五每桶升破100美元後，今早亞洲時段再升，高位見103美元。他指出，霍爾木茲海峽重開機會渺茫，美國總統特朗普早前試圖透過該海峽運油的期望短期料難以實現。油價高位徘徊，不但影響全球經濟，亦影響美國中期選舉，為美國經濟及環球經濟帶來更大不確定性。

 

　　聶振邦表示，牛證街貨重貨區目前集結於24000至24299三個百點區間，總數約三千張，距離今天低位不遠。上周恒指跌後反彈，惟受地緣政局影響，彈完又散，預料恒指短期內仍受中東局勢影響，即使反彈，預料幅度有限。自從中東戰事爆發以來，牛證重貨區持續後退，由24800降至24200。若局勢進一步惡化，恒指後市有機會跌穿上周低位24200，下試24000大關。至於在24000關口能不能守得住，還看局勢發展，以及牛證街貨到時的部署。據聞美國準備派地面部隊參戰，而國務卿魯比奧仍重申美國能在幾個星期結束中東戰事，聶振邦預料可能性不高，恒指短期走勢偏弱，短炒風險仍大。

 

伊朗襲擊中東兩大鋁產基地，中鋁領漲皆因鋁價敏感度高

 

　　伊朗襲擊了中東兩處超大型鋁業生產基地，鋁價周一早盤大漲。中東最大的鋁生產商阿聯環球鋁業（EGA）證實，其位於阿布扎比的生產廠房，遭受嚴重損害，據報該廠2025年鋁鑄造產量達160萬公噸。另外，巴林鋁業也表示正在評估其設施的受損程度。倫敦金屬交易所(LME)鋁價早盤一度大漲6%，至每噸3492美元。

 

　　受鋁價急升影響，相關股份今天股價逆市升，其中中鋁最多升近9%，中國宏橋(01378)最多升近7%，惟及後升幅放緩至約4%，至於南山鋁業國際(02610)及俄鋁(00486)同樣逆市升。聶振邦表示，儘管中鋁公布的去年純利及收入按年上升，但升幅不算大，即使末期息多派近9%，仍不及國際鋁價急增對股價的推動。由於中鋁對鋁價敏感程度相對較高，該股今日領漲同業也在情理之中。

 

　　聶振邦指出中東是鋁產品重要供應地，現時中東局勢轉差，不但影響鋁產品輸出，連生產都受到破壞，影響全球鋁產品供應，除非中東局勢出現逆轉，否則，短期鋁價預料維持強勢。

 

　　從公司基本面看，中國宏橋和中鋁目前市盈率約13倍至14倍，分別不大，但中國宏橋的周息率相對較高。聶振邦認為，中國宏橋自年初高位約41元下跌，至今累跌約13%，上周低位在30元附近，現反彈超過一成，距離年初高位只有約17%。相反，中鋁股價自年初高位約15.5元開始下跌，至今累跌約25%，加上中鋁對鋁價敏感度較高，預料在國際鋁價維持強勢時，中鋁的上升潛力較大。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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