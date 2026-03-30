異動精選 | 中東鋁廠遇襲引爆鋁業股行情，申洲國際純利跌兼減派息引發拋售
30/03/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 23:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2026 16:40
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|財經熱話30/03/2026
工行：料今年淨息差下降幅度將會較去年進一步收窄
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