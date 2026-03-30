新股掛牌 | 四新股首日掛牌齊告捷，德適登「賺錢王」每手賺超5500元

港股表現疲軟，惟新股市場今日（30日）四隻掛牌新股悉數獲利，成功抽中新股的投資者均有所斬獲。其中德適(02526)成為是日「賺錢王」，每手帳面大賺5530元；緊隨其後的極視角(06636)亦不遑多讓，首日漲幅達 150%，每手進帳3000元。

德適首掛表現強勢收高逾倍，超購逾千倍每手賺5530元

德適-B(02526)今日首掛，收報209.6元，較招股價99元高出1.12倍，盤中最高見為226元；成交224.03萬股，涉資4.47億元。該股一手50股，不考慮交易費用，每手帳面賺5530元。

德適-B定價99元，為招股價95.60元至112.50元範圍之接近下限水平定價。香港公開發售部分共有約11.5萬人申請，超額認購約1072.37倍，認購一手50股H股的6.2萬人中有1873人獲配股份，分配比率3%，認購7萬股方穩獲一手。

該集團指，「頂頭槌飛」涉39.995萬股，共有360人申請，各獲150股，加上其中58人獲發額外50股，分配比率0.04%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購2.45倍。該集團招股集資約7.9億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

極視角首掛最高價收市收高1.5倍，每手賺3000元

極視角(06636)今日首掛，收報100元，較招股價40元高出1.5倍；成交802.59萬股，涉資5.79億元。該股一手50股，不考慮交易費用，每手帳面賺3000元。該股開報59.95元，較招股價高49.9%，最高價為100元，最低報56元。

發售價每股40元，香港公開發售部分共有約15.9萬人申請，超額認購約4590.37倍，認購一手50股的5.18萬人中有5186人獲配股份，分配比率10%，甲組無人穩中，至少認購15萬股即3000手方穩獲1手。該集團於今日上午9時掛牌上市，輝立暗盤收報62.2元，比定價升55.5%，一手帳面賺1110元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉31.2萬股，共有2611人申請，各獲150股，加上其中1057人獲發額外50股，分配比率0.05%，香港公開發售部分觸發回撥機制，最終發售股份數目升至249.6萬股，佔發售股份總數20%，至於國際發售超額認購2.41倍。該集團招股集資約4.99億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量成交，價格亦可能大幅波動。

瀚天天成首掛收高逾35%，超購僅50倍每手仍賺1337元

瀚天天成(02726)今日首掛，收報103元，較招股價76.26元高出35.1%，盤中最高見116元，；成交247.17萬股，涉資2.59億元。該股一手50股，不考慮交易費用，每手帳面賺1337元。

瀚天天成公布，最終發售價每股H股76.26元，香港公開發售部分共有約4.5萬人申請，超額認購約49.66倍，認購一手50股H股的1.9萬人中有3960人獲配股份，分配比率20%，認購2000股方穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，輝立暗盤收報104.7元，比定價升37.3%，一手帳面賺1422元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉107.46萬股，共有21人申請，各獲1.18萬股，分配比率1.1%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購0.95倍。該集團招股集資約16.4億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

華沿機器人先低後高首掛收高8%，每手賺280元

華沿機器人(01021)今日首掛，收報18.4元，較招股價17元高出8.2%；成交4479萬股，涉資8.43億元。該股一手200股，不考慮交易費用，每手帳面賺280元。該股開報16.8元，較招股價低1.2%，最低價為16.5元，最高報21.52元。

華沿機器人公布，最終發售價每股17元，香港公開發售部分共有約22.7萬人申請，超額認購約5058.38倍，認購一手200股的4.6萬人中有2306人獲配股份，分配比率5%，認購30萬股即1500手方穩獲1手。該集團於今日上午9時掛牌上市，輝立暗盤收報17.91元，比定價升5.4%，一手帳面賺182元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉201.96萬股，共有2018人申請，各獲400股，加上其中1589人獲發額外200股，分配比率0.03%。香港公開發售部分觸發回撥機制，最終發售股份數目升至1615.7萬股，佔發售股份總數17.4%，至於國際發售超額認購15.65倍。該集團招股集資約15.79億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量成交，價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通採訪組

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