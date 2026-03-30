證監會：無紙證券市場制度料今年11月16日實施，新股先行，5年內覆蓋至所有上市公司

證監會公布，無紙證券市場制度預計於今年11月16日實施，為使無紙證券市場法例生效，預計於今年第二季向立法會提交生效日期公告。

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無紙證券市場實（USM）施後，新上市的證券將須自上市時起以無紙形式發行。至於實施日期前已經上市的證券，發行人將於五年內逐步納入無紙證券市場制度。發行人及市場將提前收到有關這些安排的通知。持有股份證明書的投資者可靈活選擇何時將其股票轉換成無紙形式。

證監會表示，在廣泛市場支持，以及與港交所(00388)及證券登記公司總會緊密合作下，有關實施無紙證券市場的主要工作在過去一年穩步推進，現已步入後期階段。至今所取得的主要進展如下：港交所及相關股份過戶處的無紙證券市場相關系統及流程均已進入開發和測試的後期階段。市場參與者將於未來數月內獲邀參與測試。

證監會已審閱並批准港交所就實施無紙證券市場而需對多項規則及運作程序作出的修訂，港交所將於稍後公布有關內容。港交所及證券登記公司總會亦已更新其各自有關無紙證券市場的資料文件，其中包括在新制度下的主要費用調整。相關文件亦將於稍後公布。

證監會現正審核六家證券登記公司總會成員尋求成為核准證券登記機構的申請，相關申請狀況的資料將於未來數周在證監會網站公布。為了讓市場更深入了解新制度及其影響，已發表多份文件及舉辦多場簡報會。相關工作將在無紙證券市場實施前後持續進行。

證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，推行無紙證券市場制度將進一步提升金融市場基礎設施，為投資者帶來更多選擇、更簡化的流程，以及更多實現直通式處理的機會。現已有明確的時間表落實這項重要措施。在未來數月及之後，證監會將繼續與港交所及證券登記公司總會合作，確保新制度順利推出，並加強提升公眾對新制度的認識和了解。

證監會鼓勵中介機構繼續與港交所緊密合作，為無紙證券市場作好準備。鑑於現行在中央結算及交收系統內的名義持有人架構將會保留，中央結算系統的程序只會作出有限度的改動，當中最顯著的是從中央結算系統存入及提取證券的流程。這些改動連同修訂後的費用，或會令中介機構需對其自身的業務模式及營運流程，以及其客戶及其他文件作出某些調整。中介機構應盡快推展相關準備工作，以確保新制度在11月生效時已經準備就緒。

證券登記公司總會：有助縮短交易時間及加強企業管治

證券登記公司總會歡迎證監會宣布於11月16日實施無紙證券市場。總會主席熊瑞律表示，證券登記公司業界對USM已具廣泛共識，大家亦準備就緒。未來數月，該會將與業界和各持份者緊密合作，協助確保證券無紙化過程順暢有序推進。

熊瑞律表示，USM將促進程序數碼化、自動化及簡化。無紙化讓投資者以個人名義持有股票並可透過電子方式進行股票轉讓，有助縮短交易時間而加強企業管治，大幅提升市場運作效率，並進一步完善香港金融建設，鞏固香港金融中心地位。

團結香港基金歡迎推進證券市場無紙化改革

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉歡迎港交所(00388)和證監會推進證券市場無紙化改革，此為市場現代化的一大重要里程碑，將進一步提升香港股市的全球競爭力。

改革正式實施後，新股將率先實現全面無紙化，已上市證券則在5年過渡期內有序去實物化，至2031年初完成。水志偉指出，無紙化是香港股市多項改革的重要前提，包括手數改革、縮短結算周期至T+1、延長交易時段等。目前香港維持T+2結算周期，推行無紙化可大幅簡化股票轉讓及交收流程，降低交易成本。

他指出，無紙化改革亦能為數字資產創新提供關鍵支撐。傳統紙本股票需依賴實物證書轉讓、登記及存管，無法直接與區塊鏈「對接」；無紙化後，證券可以電子簿記形式體現法定擁有權，將可極大簡化資產代幣化流程，促進代幣化交易發展。

水志偉又指，縱觀全球，大部分的主要市場已實行無紙化，包括中國內地、美國、英國和新加坡等，認為香港推行無紙化正正讓港股市場趕上國際標準，提升效率與整體競爭力，對本地及國際投資者均有利。

撰文：經濟通採訪組

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