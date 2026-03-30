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中石油：目前運營總體正常，經霍爾木茲海峽進口原油及天然氣僅佔經營總量一成

30/03/2026

　　中石油(00857)(滬:601857)公布去年全年業績，董事長戴厚良在業績會上表示，集團目前運營總體正常，經霍爾木茲海峽進口的原油和天然氣，佔公司經營總量約10%。

 

中石油：目前運營總體正常，經霍爾木茲海峽進口原油及天然氣僅佔經營總量一成

（柳英傑攝）

 

　　他指出，集團的油氣兩大產業鏈能夠保證長期較高負荷穩定營運。當然，在中東地區的投資業務也受到了不同程度的影響。去年，集團針對維護產業鏈、供應鏈安全和穩定，制定了貿易保護的應急預案，目前正在持續實施，並將在實踐中不斷檢驗和完善。

 

化工結構具備明顯優勢，對今年化工業務表現感樂觀

 

　　戴厚良表示，公司化工結構具備明顯優勢，已建成年產200萬噸規模的乙烯項目，正強化產能效應，針對「十五五」期間的規劃亦持續推進，進一步優化上游乙烷與乙烯的利用率。從原子經濟角度看，乙烷、乙烯的經濟效益最高，乙烯轉化率約達80%，吸收率穩定在約50%，具備顯著競爭力，為產業鏈穩定性和韌性提供有力支持。

 

　　他補充，中石油擁有原料優勢，加上持續投入研發與創新技術，在產品高端化方面已取得突破，避免與低端產品陷入價格競爭，創新能力將成為公司未來發展的重要驅動力，因此對今年化工業務表現感樂觀。

 

　　中石油執行董事、總裁任立新指出，化工市場目前呈現兩種情況：低端產品競爭仍較激烈，但高端產品供不應求。「反內捲」的關鍵在於加快產業結構調整，集團下一步將重點提升煉油能力、擴大化工業務及新材料領域，持續鞏固競爭優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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