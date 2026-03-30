KLN：中東局勢對業務影響不大，將在歐洲及拉丁美洲積極開展併購工作

KLN(00636)公布去年全年業績。執行董事兼行政總裁張炳銓在業績會上表示，中東地區目前對集團業務的最大影響，主要來自燃油價格波動。在物流行業的普遍做法下，公司均會將相關成本轉嫁予客戶；加上中東業務量僅佔整體低個位數字，因此目前的整體影響並不大。

（柳英傑攝）

他續指，中東業務並未完全停頓，集團已設立多項應對方案，例如改用其他港口作替代，但物流成本會有所上升，運輸時效亦會相應延長。

執行董事兼首席財務主管鄭志偉則透露，集團計劃在歐洲及拉丁美洲積極開展併購，未來將不再沿用以往單點式併購模式，而是物色能覆蓋整個歐洲、以IFF為核心的整合型目標企業。在拉丁美洲方面，集團已在巴西、墨西哥及秘魯設立據點，正因應中國企業加快南美布局的趨勢，積極尋求併購機會。

此外，集團在中東的業務擴展方向從未停步，將繼續透過買倉、建倉及租倉等方式擴大容量，惟具體時間表將視乎當地政局變化而定。

撰文：經濟通採訪組

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