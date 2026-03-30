  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

中銀香港：三年股東回報計劃框架將於中期業績時公布細節，今年派息比率續維持在40%至60%範圍內

30/03/2026

　　中銀香港(02388)公布，截至2025年12月31日止全年純利401.21億元，按年升4.9%，派發末期息1.255元，連同前三次中期股息，全年每股股息2.125元，按年增長6.8%。派息比率為56%，提升1個百分點。提取減值準備前之淨經營收入為770.19億元，按年升8.1%。

 

中銀香港：三年股東回報計劃框架將於中期業績時公布細節，今年派息比率續維持在40%至60%範圍內

（資料圖片）

 

　　中銀香港)副總裁兼風險總監徐海峰於業績發布會表示，長期以來該行一直奉行穩健的股息政策，努力平衡股東利益的最大化和長遠發展，也特別高度重視股息回報的長期穩定，今年會繼續考慮盈利表現以及股東訴求等情況，該行將繼續在40%至60%的派息比率範圍內來決定全年股息金額。

 

三年股東回報計劃框架爭取今年中期業績公布細節

 

　　他指出，該行董事會原則上批准2026-2028年三年股東回報計劃框架，詳細方案仍需通過外部監管和內部公司治理程序，並將根據市場的情況，通過靈活採取在既定派息比例範圍內提升派息率、股份回購、派發特別股息等在內的多元資本管理措施，來增加股東的回報，爭取在2026年中期業績發布的時候，來發布具體的計劃細節。

 

今年全年信貸成本會比去年回落

 

　　截至去年底，中銀香港減值貸款比率為1.14%，比上年末上升9個基點，徐海峰指出，去年該行整體資產質量，持續優於市場的平均水平，但預計該行的整體不良率有一定上行壓力，但是該行會繼續保持優於市場的平均水平，並且堅持一貫的審慎策略，充分撥備，並指若環球經濟沒有大波動，預計今年全年的信貸成本會比去年回落。

 

　　他提及，整體上在港元利率下降，同時港美息差一直保持在比較寬的差距，整體上銀行的淨息差還是會面臨一定的壓力，該行會留意市場的變化，特別是前瞻性及動態安排資產負債，努力緩解市場利率下降對淨息差和淨利息收入的影響。

 

　　對於中東局勢，他表示，在信貸風險方面，在中東的相關敞口很小，並指其直接面對的風險是很小，整體風險可控。另外，他指該行沒有直接對私募信貸的風險暴露。

 

截至2025年底公司客戶房地產相關貸款合計3265億元

 

　　截至2025年底，中銀香港公司客戶房地產相關貸款合計3265億元，比2024年底降2.9%；佔集團客戶貸款19.0%，比2024年底降1.0百分點，投向中國香港、中國內地、東南亞及其他地區使用貸款佔比分別為77.4%、14.9%、3.2%及4.5%。

 

　　而內房企業貸款總規模760億元，比2024年底降10.8%；佔集團客戶貸款比重4.4%，比2024年底降0.7百分點，客戶主要以業務在粵港澳大灣區及中國內地一二線沿海城市的全國性布局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定，國有企業貸款佔比88%，民營企業貸款佔比12%，投向中國內地使用佔43.9%，投向香港使用佔53.5%，不良貸款比率6.6%，比2024年底降0.7個百分點。不良貸款撥備覆蓋率141.5%。

 

　　非內房企業貸款總規模2505億元，比2024年底下降0.2%；佔集團客戶貸款比重14.6%，比2024年底降0.36百分點，客戶多數為香港本地大型藍籌企業，超過70%涉及上市集團，財務狀況相對穩定，85%投向香港使用，接近六成為物業發展類貸款；其餘主要投向內地建築貸款約佔10.5%；抵押貸款約佔32.4%，平均LTV比率約58%；無抵押貸款佔比57.1%，主要集中於上市集團，不良貸款比率2.49%，比2024年底升1.11百分點，主要因香港個別中小型房地產投資客戶降級導致。不良貸款撥備覆蓋率50.3%，不良抵押貸款平均LTV比率65%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08368

中國創意控股

0.680

異動股

06610

飛天雲動

0.800

異動股

01066

威高股份

3.780

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08368 中國創意控股
  • 0.680
  • 06610 飛天雲動
  • 0.800
  • 01066 威高股份
  • 3.780
  • 02772 中梁控股
  • 0.041
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 197.000
股份推介
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 22.660
  • 目標︰$28.00
  • 06657 百望股份
  • 15.500
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 9.340
  • 目標︰$11.10
  • 02331 李寧
  • 21.000
  • 目標︰$23.40
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.500
  • 目標︰$128.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 481.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.500
  • 00005 滙豐控股
  • 123.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 84.200
  • 00981 中芯國際
  • 51.400
報章貼士
  • 01346 利華控股集團
  • 1.510
  • 目標︰--
  • 06990 科倫博泰生物－Ｂ
  • 455.800
  • 目標︰$492.00
  • 09911 赤子城科技
  • 7.960
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/03/2026 17:12  《盤後部署》港股低位反彈北水變臉沽貨，微創機器人轉盈可期趁低宜吼

30/03/2026 16:43  中行(03988)全年純利升2.2%至2430.2億人幣，派息0.1169元人幣

30/03/2026 16:35  農行(01288)全年純利升3.2%至2910.4億人幣，派息0.13元人幣

30/03/2026 16:32  中銀香港(02388)全年純利升4.9%至401.2億元，息1.255元

30/03/2026 17:00  順豐控股(06936)全年純利升9.3%至111.2億人幣，派息43分人幣

30/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒６７億元，買騰訊沽盈富基金

30/03/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】瑞銀德銀微降比亞迪目標，海爾智家績後被多行削…

30/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８３４９，一周拆息較上日微軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

工行：料今年淨息差下降幅度將會較去年進一步收窄新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中銀香港：三年股東回報計劃框架將於中期業績時公布細節，今年派息比率續維持在40%至60%範圍內新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

KLN：中東局勢對業務影響不大，將在歐洲及拉丁美洲積極開展併購工作新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

華爾街在承受極限壓力新文章
人氣文章

搵食地圖

A1麵包店新推PACPACK三文治 送實用防水野餐墊！新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

從日相訪美到美軍基地的爭議
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

Art Basel 2026精選：ZORO 10數碼與人類的連結、江記現場砸碎作品直擊價格與價值的矛盾 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

中年女人被出軌，婚姻破裂因為失去專一，同時也失去離開的權利？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

普立茲克獎得主操刀！台中新地標「綠美圖」：藏身公園的圖書館、隱於森林的美術館
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食︱哈佛43年研究：每日飲2杯咖啡或茶，降2成認知障礙風險
人氣文章
中藥字典｜沙參清潤養陰，南北沙參功效差異與食療推薦
人氣文章
家事百科｜白衫變黃怎麼辦？3大法寶去汗漬，加1物除臭新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2026 23:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/03/2026
工行：料今年淨息差下降幅度將會較去年進一步收窄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

82師打頭陣，誰人記得《英雄塚》？

30/03/2026 15:59

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區