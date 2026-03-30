中銀香港：三年股東回報計劃框架將於中期業績時公布細節，今年派息比率續維持在40%至60%範圍內

中銀香港(02388)公布，截至2025年12月31日止全年純利401.21億元，按年升4.9%，派發末期息1.255元，連同前三次中期股息，全年每股股息2.125元，按年增長6.8%。派息比率為56%，提升1個百分點。提取減值準備前之淨經營收入為770.19億元，按年升8.1%。

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中銀香港)副總裁兼風險總監徐海峰於業績發布會表示，長期以來該行一直奉行穩健的股息政策，努力平衡股東利益的最大化和長遠發展，也特別高度重視股息回報的長期穩定，今年會繼續考慮盈利表現以及股東訴求等情況，該行將繼續在40%至60%的派息比率範圍內來決定全年股息金額。

三年股東回報計劃框架爭取今年中期業績公布細節

他指出，該行董事會原則上批准2026-2028年三年股東回報計劃框架，詳細方案仍需通過外部監管和內部公司治理程序，並將根據市場的情況，通過靈活採取在既定派息比例範圍內提升派息率、股份回購、派發特別股息等在內的多元資本管理措施，來增加股東的回報，爭取在2026年中期業績發布的時候，來發布具體的計劃細節。

今年全年信貸成本會比去年回落

截至去年底，中銀香港減值貸款比率為1.14%，比上年末上升9個基點，徐海峰指出，去年該行整體資產質量，持續優於市場的平均水平，但預計該行的整體不良率有一定上行壓力，但是該行會繼續保持優於市場的平均水平，並且堅持一貫的審慎策略，充分撥備，並指若環球經濟沒有大波動，預計今年全年的信貸成本會比去年回落。

他提及，整體上在港元利率下降，同時港美息差一直保持在比較寬的差距，整體上銀行的淨息差還是會面臨一定的壓力，該行會留意市場的變化，特別是前瞻性及動態安排資產負債，努力緩解市場利率下降對淨息差和淨利息收入的影響。

對於中東局勢，他表示，在信貸風險方面，在中東的相關敞口很小，並指其直接面對的風險是很小，整體風險可控。另外，他指該行沒有直接對私募信貸的風險暴露。

截至2025年底公司客戶房地產相關貸款合計3265億元

截至2025年底，中銀香港公司客戶房地產相關貸款合計3265億元，比2024年底降2.9%；佔集團客戶貸款19.0%，比2024年底降1.0百分點，投向中國香港、中國內地、東南亞及其他地區使用貸款佔比分別為77.4%、14.9%、3.2%及4.5%。

而內房企業貸款總規模760億元，比2024年底降10.8%；佔集團客戶貸款比重4.4%，比2024年底降0.7百分點，客戶主要以業務在粵港澳大灣區及中國內地一二線沿海城市的全國性布局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定，國有企業貸款佔比88%，民營企業貸款佔比12%，投向中國內地使用佔43.9%，投向香港使用佔53.5%，不良貸款比率6.6%，比2024年底降0.7個百分點。不良貸款撥備覆蓋率141.5%。

非內房企業貸款總規模2505億元，比2024年底下降0.2%；佔集團客戶貸款比重14.6%，比2024年底降0.36百分點，客戶多數為香港本地大型藍籌企業，超過70%涉及上市集團，財務狀況相對穩定，85%投向香港使用，接近六成為物業發展類貸款；其餘主要投向內地建築貸款約佔10.5%；抵押貸款約佔32.4%，平均LTV比率約58%；無抵押貸款佔比57.1%，主要集中於上市集團，不良貸款比率2.49%，比2024年底升1.11百分點，主要因香港個別中小型房地產投資客戶降級導致。不良貸款撥備覆蓋率50.3%，不良抵押貸款平均LTV比率65%。

撰文：經濟通採訪組

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