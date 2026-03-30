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工行：料今年淨息差下降幅度將會較去年進一步收窄

30/03/2026

　　對於淨息差，工商銀行(01398)副行長姚明德表示，考慮到該行通過資產負債組合優化，對沖利率下行壓力，穩定淨息差水平，以及其負債管理更注重降本增效等，認為短期內淨息差的下行趨勢尚未改變，但推動經濟向好的有利因素在持續鞏固，經濟穩定態勢有望延續，料今年淨息差下降幅度將會較2025年進一步收窄，並指出預計今年貸款收益率還在延續下行的趨勢，但是降幅將顯著收窄。

 

工行：料今年淨息差下降幅度將會較去年進一步收窄

（吳仲賢攝）

 

　　董事會秘書田楓林表示，該行始終致力於為股東創造長期穩定的投資回報，未來在全面考量股東合理回報、自身利潤留存及外部資本補充的基礎上，確定適當的分紅比例，不斷增強金融服務能力和市場競爭能力，確保股東回報的持續性和增長性。

 

　　該行行長劉珺表示，在資本分紅安排、資本規劃都會根據市場動態調整。為了資本市場長期可持續健康發展，若資本市場有呼聲，希望在分紅率上進一步向上調整，工商銀行作為市場風向標，「一定會急市場所急、想市場所想」，若調整有利於市場更健康持續向好發展，該行必將起到模範帶頭作用，推動資本市本市場更好發展。

 

全年純利升0.7%至3685.6億人幣，派息16.89分人幣

 

　　工行公布，截至2025年12月31日止全年純利3685.62億元（人民幣．下同），按年升0.7%，每股基本盈利1元人民幣，按年升2.04%；每10股派1.689人幣，每股派0.1689元，派息總額約601.97億元。全年派發現金股息合計每10股3.103元，總派息額約1105.93億元。

 

　　期內收入8013.95億元，升1.9%。其中，利息淨收入6351.26億元，下降0.4%；非利息收入1662.69億元，增長11.8%。營業費用2468.74億元，增長1.9%，成本收入比29.48%。計提資產減值損失1348.60億元，增長6.5%。所得稅費用536.69億元，下降2.2%。

 

　　期內，受貸款市場報價利率（LPR）下調、存款期限結構變動等因素影響，淨利息差和淨利息收益率分別為1.15%和1.28%，比上年分別下降8個基點和14個基點。另外，撥備覆蓋率213.6%，比上年末下降1.31個百分點；貸款撥備率2.79%，下降0.08個百分點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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