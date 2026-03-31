  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

道指收市微升49點，科技股捱沽納指挫153點

31/03/2026

　　美股周一(30日)三大指數先升後回軟，在中東戰事持續的陰霾下，科技股遭遇顯著拋售壓力。國際油價持續攀升，紐約期油自2022年以來首次站穩100美元大關。

 

　　道指高開116點後，早段升幅曾擴大至最多459點，高見45625點。惟午後大市方向逆轉，道指一度蒸發所有漲幅並曾倒跌109點，全日高低波幅顯著。標指早段最多漲0.92%，其後曾倒插0.82%；納指升0.91%後亦一度轉跌1.23%，反映科技股沽壓依然沉重。

 

　　道指收市升49.5點，或0.11%，報45216.14點；標指跌25.13點，或0.39%，報6343.72點；納指跌153.72點，或0.73%，報20794.64點。

 

　　納指與標指受壓的主因是中東戰事引發通脹憂慮，直接削弱市場對高估值科技股的投資意欲。特斯拉(US.TSLA)跌1.8%，英偉達(US.NVDA)跌1.4%，Meta(US.META)逆市升2%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOG)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)升0.8%。

 

　　相反，受惠油價上漲的能源板塊展現強大韌性，成功支撐道指逆市微升。紐約期油單日急升逾4%，突破每桶100美元的重要心理關口，報103.99美元。倫敦布蘭特期油亦同步錄得2.7%的升幅，企穩在100美元上方，報108美元。

 

　　特朗普警告伊朗必須重新開放霍爾木茲海峽，否則其哈爾克島等主要石油出口樞紐及發電廠將面臨美軍空襲風險。

 

　　面對能源價格急飆，美國聯儲局主席鮑威爾強調，通脹預期在短期之外仍牢牢受控。他認為目前的貨幣政策處於良好位置，並警告單靠加息無助於降低汽油價格。若現階段貿然收緊貨幣政策，反而可能在未來對整體經濟造成不必要損害。

 

美匯指數一度觸及100.61

 

　　美匯指數盤中最高觸及100.61，創下自2025年5月以來的新高，日內報100.52，升0.3%。美元兌日圓匯價出現劇烈波動，最高觸及160.46，創下一年多以來的新高，隨後反覆回落，日內報159.68，跌0.3%。歐元兌美元今日持續受壓，跌穿1.15重要心理關口，報約1.1458，下跌約0.44%。

 

　　現貨金一度升穿4580美元後出現震盪回落，微升0.3%，報每盎司4508美元。紐約期金亦曾短暫突破每盎司4600美元，但其後遇阻力並反覆下試4550美元水平，升約0.4%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】日本自衛隊員持刀闖中國大使館，你認為中日關係會否因此事件進一步緊張？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06651

五一視界

39.000

異動股

00658

中國高速傳動

1.950

異動股

06955

博安生物

6.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06651 五一視界
  • 39.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.950
  • 06955 博安生物
  • 6.220
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.550
  • 00939 建設銀行
  • 8.390
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 42.800
  • 目標︰$44.90
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 5.340
  • 目標︰$10.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 20.800
  • 目標︰$28.00
  • 06657 百望股份
  • 15.300
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 9.030
  • 目標︰$11.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 484.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 28.000
  • 00857 中國石油股份
  • 10.750
  • 00981 中芯國際
  • 50.700
  • 00001 長和
  • 59.600
報章貼士
  • 09696 天齊鋰業
  • 45.940
  • 目標︰$55.00
  • 09699 順豐同城
  • 10.810
  • 目標︰--
  • 02498 速騰聚創
  • 34.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

31/03/2026 17:15  《盤後部署》年績金融股較科技股穩料來季反映，高偉電子恢復派息有利估值修復

31/03/2026 18:30  【季結】恒指首季虎頭蛇尾累跌842點，中東戰火未熄龍頭科企金融股齊受壓

31/03/2026 17:16  泡泡瑪特(09992)今斥近1億元回購69萬股，連續第四日回購

31/03/2026 17:36  永達汽車(03669)全年盈轉虧50.7億人幣，不派息

31/03/2026 18:31  【穩定幣】金管局：正全力推進發牌，適時對外公布

31/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０３億元，買小米沽盈富基金

31/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】中銀香港績後獲大行升目標，花旗劈比電目標近半降級至賣出

31/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８３８８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

季結 | 恒指首季虎頭蛇尾累跌842點，中東戰火未熄龍頭科企金融股齊受壓新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI一年高，滬指月挫逾6%，人民幣七個月連升斷纜新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

煤炭股｜去年盈利倒退股價急挫，或可趁機吸納，博再炒能源替代效應新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

天下無敵——讀書叻、做事叻、做人叻新文章
人氣文章

玩樂假期

海洋公園半價優惠｜Sanrio蔚藍海洋之旅登場，海洋列車新面貌
人氣文章

玩樂假期

機場二號客運大樓︱5.27起香港航空＋香港快運＋大灣區航空T2新櫃檯＋15大航空公司搬遷名單新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

可遇不可求！乳暈顏色原來與性經驗無關？甚麼是悲傷乳頭症候群？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

世上並沒有放不下的人：永遠偏執、不肯跟自己和解，才是痛苦的源頭
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Juvelook首推護膚品牌Juvelook Skincare：將醫美帶入日常保養！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
防癌飲食｜日本研究揭咖啡可抗癌 成分抑制大腸癌細胞
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
惡菌來襲｜20歲女感染食肉菌腳趾壞死截肢，醫生警告1飲食習慣惹禍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2026 22:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/03/2026
季結 | 恒指首季虎頭蛇尾累跌842點，中東戰火未熄龍頭科企金融股齊受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

關稅戰 | 美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關...

12/03/2026 10:33

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區