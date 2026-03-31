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耀才證券(01428)近51%股權完成易手，螞蟻集團多名高層進入董事會

31/03/2026

耀才證券近51%股權完成易手，螞蟻集團多名高層進入董事會

 

 

　　耀才證券(01428)及螞蟻集團旗下WEALTHINESS AND PROSPERITY HOLDING LIMITED作為要約人聯合公布，要約人已完成購股協議，要約人及其一致行動人士共持佔約50.55%股權，並提出無條件強制性現金要約、每股要約價3.28元，比昨天收報12.65元折讓約74%。預期綜合文件將於4月8日寄發。

 

　　另外，該集團指，鄭豔蘭已獲委任為執行董事；黃浩、劉政及林致求各自已獲委任為非執行董事；及林怡仲、蔣國榮、洪長福及張黔各自已獲委任為獨立非執行董事，均自寄發綜合文件後生效。鄭豔蘭現任螞蟻集團及螞蟻財富版塊海外業務籌備組組長。黃浩現任螞蟻集團資深副總裁、財富保險事業群總裁。劉政現任螞蟻集團副總裁及首席財務官，林致求現任螞蟻集團副總裁及投資法務部負責人。

 

　　該集團指，葉茂林及陳永誠各自已辭任執行董事；及余韌剛、司徒維新、凌國輝及黃婷婷各自已辭任獨立非執行董事、辭任將於要約截止日期翌日起生效。他們辭任乃因完成後公司控制權變動及辭任董事希望投放更多時間於其他事務所致。各辭任董事已確認與董事會並無意見分歧，且就辭任並無事宜須提請聯交所及股東垂注。

撰文：經濟通市場組

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