異動股 | 中銀香港高開3%，去年純利升半成，全年派息合共多派7%

中銀香港(02388)現價升2.7%，報41.62元，該股成交約43萬股，涉資1794萬元。

集團公布，截至2025年12月31日止全年純利401.21億元，按年升4.9%，每股基本盈利3.7947元，派發末期息1.255元，連同前三次中期股息，全年每股股息2.125元，按年增長6.8%。派息比率為56%，提升1個百分點。

集團2025年提取減值準備前之淨經營收入為770.19億元，按年上升8.1%。

2025年淨利息收入為529.11億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為港幣596.67億元，按年上升1.4%，由平均生息資產按年上升5.4%帶動。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.58%，按年下跌6個基點，主要由於市場利率下行，令資產收益率受壓。

2025年，貸款及其他賬項減值準備淨撥備為82.48億元，按年增加66.8%。

2025年，成本對收入比率按年改善0.93個百分點至23.62%，仍持續處於本地銀行業較佳水平。減值貸款比率為1.14%，持續優於市場平均水平。總資本比率為25.98%；一級資本比率及普通股權一級資本比率均為24.01%。由於《巴塞爾協定三》最終改革方案於2025年1月1日正式生效，實施該方案後，風險加權資產下降。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費，你認為政府應否介入審批航空燃油附加費？你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行？► 立即投票