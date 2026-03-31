銀行股｜中銀香港去年業績符預期兼增派息，獲大行升目標股價飆半成可看高一線？

中銀香港(02388)公布業績，去年盈利按年升4.9%至逾401億元，全年派息增加6.8%至2.125元，派息比率升至56%，股價今早（31日）最多飆半成高見42.84元。中銀香港績後獲瑞銀及美銀證券等大行上調目標價，摩通也指其業績符合預期，逾5%股息收益率足以支撐股價，在現時中東戰火未平的波動市下，相比其他銀行股或可看高一線。

（李崇偉攝）

去年純利升4.9%派息增6.8% 淨息差跌6個基點至1.58%

中銀香港公布，截至2025年12月31日止全年純利401.21億元，按年升4.9%，每股基本盈利3.7947元，派發末期息1.255元，連同前三次中期股息，全年每股股息2.125元，按年增長6.8%。派息比率為56%，提升1個百分點。集團2025年提取減值準備前之淨經營收入為770.19億元，按年升8.1%。淨利息收入為529.11億元，按年增1.1%。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為596.67億元，按年升1.4%，由平均生息資產按年升5.4%帶動。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.58%，按年下跌6個基點，主要由於市場利率下行，令資產收益率受壓。貸款及其他帳項減值準備淨撥備為82.48億元，按年增加66.8%。

2025年，成本對收入比率按年改善0.93個百分點至23.62%，仍持續處於本地銀行業較佳水平。減值貸款比率為1.14%，持續優於市場平均水平。總資本比率為25.98%；一級資本比率及普通股權一級資本比率均為24.01%。

另集團去年淨服務費及佣金收入按年升13.9%至112.7億元，證券經紀、保險和基金分銷及管理佣金收入按年分別升45.2%、95.6%、43%及252.4%，信託及託管服務收入按年跌0.8%；繳款服務佣金收入按年增長4.2%，買賣貨幣業務收入按年跌6.9%；匯票佣金收入按年升1.8%。

今年派息比率維持40%至60% 將發布三年股東回報計劃框架

中銀香港副總裁兼風險總監徐海峰於業績發布會表示，長期以來該行一直奉行穩健的股息政策，努力平衡股東利益的最大化和長遠發展，也特別高度重視股息回報的長期穩定，今年會繼續考慮盈利表現以及股東訴求等情況，該行將繼續在40%至60%的派息比率範圍內來決定全年股息金額。

他又指，該行董事會原則上批准2026至2028年三年股東回報計劃框架，詳細方案仍需通過外部監管和內部公司治理程序，並將根據市場的情況，通過靈活採取在既定派息比例範圍內提升派息率、股份回購、派發特別股息等在內的多元資本管理措施，來增加股東的回報，爭取在2026年中期業績發布的時候，來發布具體的計劃細節。

不良貸款率較去年底增9個基點 料仍有一定上行壓力

（shutterstock）

貸款質素方面，中銀香港全年貸款及其他帳項減值準備淨撥備達82.48億元，按年增長66.8%；不良貸款率為1.14%，較去年底增加9個基點，不良貸款餘額為195.58億元。減值準備淨撥備按年大增63%至82.94億元。總貸款減值準備對客戶貸款比率1.09%，按年升0.2個百分點。集團提到，第二階段減值準備淨撥備為35.17億元，按年增3.67倍，主要由於商業房地產巿場仍然疲弱，若干房地產行業客戶內部評級下降，同時為個別高風險房地產客戶採用加壓方法增提撥備；第三階段減值準備淨撥備為38.38億元，按年增加9.08億元，主要是去年個別存量不良客戶，其抵押品估值下降或債務重組而增提撥備。

徐海峰預計該行的整體不良貸款率仍有一定上行壓力，但會繼續保持優於市場的平均水平，並且堅持一貫的審慎策略，充分撥備，若環球經濟沒有大波動，預計今年全年的信貸成本會比去年回落。他提及，整體上在港元利率下降，同時港美息差一直保持在比較寬的差距，整體上銀行的淨息差還是會面臨一定的壓力，該行會留意市場的變化，特別是前瞻性及動態安排資產負債，努力緩解市場利率下降對淨息差和淨利息收入的影響。對於中東局勢，他表示，在信貸風險方面，在中東的相關敞口很小，並指其直接面對的風險是很小，整體風險可控。另外，他指該行沒有直接對私募信貸的風險暴露。

摩通：業績符預期 逾5%股息收益率足以支撐股價

摩通發表研究報告指，中銀香港2025年度業績符合預期，營運前利潤增長被較高信貸成本所抵銷。該行微調其2026/27年度盈利預測1%/-1%，維持「中性」評級，目標價43.3元不變。該行指，中銀香港2025年度純利401億元，按年增長5%，略低於該行預期0.3%，年化股本回報率為11.5%，受惠於撥備前利潤增長9%，但部分被較高信貸成本所抵銷。公司宣派末期息1.255元，2025年派息比率為56%，高於2024年的55%。2025年第四季信貸成本上升至74個基點，全年為49個基點，高於2024年的30個基點，主要因為中國及香港房地產貸款撥備增加，分別佔總貸款的4.4%及14.6%。

摩通認為，中銀香港營運趨勢及2025年度派息政策與市場預期相若。超過5%的股息收益率雖不吸引但足以支撐股價，而新批准的股東回報計劃或會提高市場對2026年8月中期業績前回購或特別股息的預期。

瑞銀：去年純利勝預期上調今年盈測 升目標價至43.5元

瑞銀則指，中銀香港去年全年純利按年增長4.9%至341.21億元，高於該行及市場預期，主要受淨利息收入及淨息差強勁帶動。第四季經營利潤按年增長5%，受惠於收入增長13.8%及撥備前利潤增長15.8%。減值撥備按年升80.3%，大致符合預期，主要反映對中國商業房地產客戶的撥備增加，估計第四季信貸成本達73個基點。全年每股派息2.125元，派息比率56%，符合預期，上調其2026年每股盈利預測4%，目標價由40元上調至43.5元，維持「中性」評級。

美銀證券稱，中銀香港去年純利按年升4.9%，較該行預測高出2.3%。核心盈利按年升9.4%，高於該行預期2.2%。股本回報率(ROE)微跌0.1個百分點至11.5%。派息比率按年升1個百分點至56%，符合該行預期。該行上調中銀香港2026至27年盈利預測5%至6%，目標價由38.5元升至40元，考慮到宏觀經濟增長及撥備存在不確定性下，股息收益率吸引力較低，維持「中性」評級。

溫鋼城：滙控渣打等國際銀行變數較多 中銀挨近40元值博

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，滙控(00005)及渣打(02888)等國際銀行有較多變數，外圍波斯灣局勢已很困擾，再加上歐洲經濟不算特別好，若能源價格上升，對當地企業營運也沒好處，反觀中銀香港，最少國家有足夠原油，仍算可以支持企業營運，且香港不是靠做工廠，主要做金融，金融不需很多運輸成本，稍為有利，現時最關注是企業尤其中小企的營運未來會否較辛苦，有很多餐廳都結業，銀行壞帳增多其實很正常，當日滙控要私有化恒生，都是因其壞帳較多，中銀香港的分別只在於情況是否如恒生那麼嚴重。印象中恒生較積極參與政府提出的貸款擔保保障，反觀中銀香港參與積極度沒那麼高，唯一要擔心未來壞帳會否增加。另一方面，現時油價上升，可能有機會加息從而擴闊淨息差，對中銀香港也有利。

不過，溫鋼城指，當滙控及渣打現時股價也表現疲弱，中銀香港很難持續大升，雖然近期其母公司中國銀行(03988)表現特別標青，升穿近兩三年高位，但兩者要分開來看。事實上，中銀香港派息也不差，與中行近似，但能否重上之前44.9元高位，短期相信仍要看整體投資氣氛，畢竟快將放長假，期間外圍可能有很大變化，沒人敢大手買貨。中銀香港今日高位挨近43元，該處料有些阻力，之前2、3月雙頂頸線也大概處於該處，下面挨近100天線約40元料有支持，值得於該處附近部署。

中銀香港半日升4.05%收報42.18元，成交4.11億元。其他本地銀行股表現各異，滙控升0.08%報123.7元，渣打跌0.88%報157.8元，東亞(00023)跌1.59%報13.02元，大新銀行(02356)升0.08%報12.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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