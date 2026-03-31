煤炭股｜去年盈利倒退股價急挫，或可趁機吸納，博再炒能源替代效應

煤炭股近日陸續公布業績，去年盈利普遍倒退。三大煤炭股中，中國神華(01088)(滬:601088)去年少賺9%，收入跌13%，並料今年收入再跌5%；兗礦能源(01171)(滬:600188)去年少賺42%，收入跌5.5%，全年派息減35%；中煤能源(01898)(滬:601898)去年少賺20%，收入跌22%。三隻股份今日（31日）連同其他煤炭股急跌。其實，煤炭股業績差並非毫無先兆，神華早前已發盈警，預期去年利潤跌約6%至15%。另值得一提，早前因石油及天然氣價格暴漲，引發能源替代效應，煤炭股普遍炒至高位，而中東戰事踏入第五周未見平息跡象，油氣價格仍然高企，煤炭股或可趁今次業績引發股價調整吸納。

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神華去年盈利跌9%末期息1.03元人幣 收入跌13%料今年再跌5%

中國神華公布，截至去年12月31日止年度盈利約542.2億元人民幣，按年跌8.9%，每股盈利2.729元人民幣，派末期股息每股1.03元人民幣。期內營業收入約2949億元人民幣，跌13.2%，息稅折舊攤銷前盈利約1021.7億元人民幣，跌5.5%，受市場供需形勢和價格變化等因素影響，集團去年煤炭銷售量、發電量和收入等大部分指標均低於年度經營目標，其中煤炭銷售量及平均銷售價格分別下降6.4%和12.1%，導致煤炭銷售收入下降，以及受煤電利用小時下降、電價下行等因素影響，集團售電量及平均售電價格分別下降3.9%和4%，導致售電收入同比下降。

集團指，今年經營目標方面，收入2800億元人民幣，按年跌5.1%；商品煤產量3.3億噸，按年跌0.6%；煤炭銷售量4.349億噸，按年升0.9%，發電量按年升1.6%。

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兗礦能源去年少賺42%收入跌5.5% 末期息32分人幣全年減派35%

兗礦能源去年純利85.25億元人民幣，按年跌41.6%，每股基本盈利0.85元人民幣，派發末期息0.32元人民幣。連同中期股息0.18元人民幣，全年派息共0.5元人民幣，按年下跌35%。期內收入1333.41億元人民幣，跌5.5%。

被問及中東局勢導致油氣供應緊張，兗礦能源董事長李偉表示，中國已建立起完善的生產儲備政策，完全能在能源緊張時保障煤炭供應。其次，從國內形勢看，油價上漲的影響正逐步傳導至煤炭價格，目前國際煤炭價格已回升，而印尼煤炭產量下降，導致進口煤炭價格與國內價格出現倒掛，但國內煤炭價格總體保持穩定，雖有中樞上移趨勢，但預計不會大幅上漲。至於今年產量計劃，黨委書記、董事及總經理王九紅表示，商品煤1.9至1.94億噸，計劃同比增加800至1200萬噸，化工品950至1100萬噸，今年資本開支計劃約198億元人民幣。

中煤能源去年少賺20%末期息21.7分人幣 收入跌22%

中煤能源去年純利則為144.97億元人民幣，按年跌20%，每股盈利1.09元人民幣，派發末期股息每股21.7分人民幣。期內收入1480.57億元人民幣，跌21.8%；毛利298.32億元人民幣，跌21.3%；毛利率20.1%，升0.1個百分點。

另集團去年銷售成本跌至約1182.3億元人民幣，經營活動現金淨流入298億元人民幣；除稅前溢利222.81億元人民幣，跌26.4%。於去年底，資本負債比率升1.2個百分點，至26.1%。

油氣價格暴漲引發能源替代效應 中金薦買兗礦中煤兗澳等

雖然三大煤炭股去年業績倒退，但美伊衝突下油氣價格暴漲引發能源替代效應，券商看好煤炭市場。東方證券早前發表研報指，煤炭市場的傳導體現在燃油成本的上升導致海運費用提高、天然氣價格飆升促使部分地區增加煤炭發電以替代高價天然氣，有望帶動煤炭價格反季節性上升。中信証券指，中東衝突疊加印尼供給擾動，有望助推煤價上漲和板塊估值提升。長江證券則稱，動力煤價格有望延續漲勢，重點關注印尼煤供應擾動持續性和美伊衝突影響。

中金則指，伊朗局勢升溫，全球能源供應風險明顯放大，煤價中樞或上升。長期而言，在海外地緣更加複雜下，能源等上游的供給安全將愈加重要，作為能源壓艙石、化工重要原料，煤炭資源對中國的重要戰略意義日益提升，優質煤炭資產估值有提升空間。個股推薦兗礦能源、中煤能源、兗煤澳大利亞(03668)及陝西煤業(滬:601225)。

不過，瑞銀研報引述中國煤炭貿易專家預測，料2026全年中國燃料煤價格為每噸750至800元人民幣。價格上行機會集中於5至6月夏季補庫窗口期，屆時採購可能受國際能源價格高企及印尼供應波動影響。在供應緊張情境下，價格可能短暫試探每噸900元人民幣，但考慮到中國具快速響應的政策協調供應能力，持續飆升的可能性不大。

溫鋼城：美伊難談判煤炭股或再有炒作 兗礦13.3元神華44.5元可吸

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，若油價高企，煤油確可作為石油的替代選擇，煤油成本價每桶約80美元，相比石油價格現已升上100美元，煤炭股早前炒升有其道理。不過，今次公布業績後下跌也有道理，因去年油價低見60、70美元，有時甚至不到60美元，在此情況下，煤價怎可能大幅上升，其實首選能源當然是油，因油容易提煉，煤相對複雜，所以煤炭股業績較差可以理解，只不過對今年預測充滿變數。他說：「不要說公司管理層，可能連特朗普也未必知自己該怎樣做，他一時說願意與人家談判，轉頭又說要轟炸人，怎可能有得傾？」在此背景下，煤炭股若回落多一些，的確有一定吸引力。

部署方面，溫鋼城指，兗礦能源較吸引價位為13.3元，2月時曾於該處徘徊，雖然今次派息減少，但未來可能因煤價或油價處於高位，公司賺多了，可望派多些息。不過始終今次派少了息，要有止蝕心理準備，止蝕位可定於12.8元，若有信心亦可於100天線及前浪頂約11.8元止蝕。至於中國神華，今日也跌得較多，曾挨近50天線44.5元，可於該處部署買入，但若霍爾木茲海峽重開，就只可收息，若不能重開，上望48元也，惟一切仍要看特朗普對伊朗最後通牒在下周一（4月6日）屆滿後，雙方是否有得商量，故也宜定下止蝕位於100天線約42.3元。中煤能源規模較小，但也可作類似部署。

煤炭股今日普遍急挫，中國神華跌3.47%收報46.12元，兗礦能源跌5.02%報14.57元，中煤能源跌5.04%報13.2元，兗煤澳大利亞跌6.03%報44.54元，MONGOL MINING(00975)跌6.39%報10.41元，中國秦發(00866)跌6.44%報3.34元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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