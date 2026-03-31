異動股 | 兆易創新跌近4%，據報內地記憶體價格上周起跳水

兆易創新(03986)H股現價跌3.7%，報360.4元，該股成交約35萬股，涉資1.26億元。A股(滬:603986)現價246.11元人民幣，跌9.74元人民幣，或跌3.8%，成交34億元人民幣，涉及1377萬股。現價A股對H股呈溢價/折讓-22.8%。

據央視財經引述深圳華強電子世界商戶表示，從上周三起，多款內存產品就出現了降價，目前16G內存價格從上周的900元人民幣左右下降到目前的700元人民幣左右，32G內存價格也下降了300元人民幣左右，部分品牌32G內存價格甚至直降30%。目前，越來越多的上游轉銷商出貨意願增強，但市場並未因為內存降價而升溫。

報道分析，自去年四季度內存漲價潮開啟以來，很多個人消費者的購買需求被抑制，選擇購買容量更低的內存或是轉向二手市場，一定程度上抑制了內存產品的出貨量。報道又引述不少華強北商戶表示，去年的漲價潮對於生意影響不小，成交量普遍下降，而這也是近期內存價格開始下降的主要原因。

撰文：經濟通市場組

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