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3分鐘熱炒股點評｜內銀淨息差料改善惟股價難大升，轉倉一板塊盼財息兼收！

31/03/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/nqek8bAjlkc

 

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

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