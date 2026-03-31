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恒指公司與韓國交易所推出首個聯名港韓跨市場指數系列

31/03/2026

　　恒生指數公司與韓國交易所今日（31日）聯合宣布推出「恒生韓交所港韓指數系列」。是次合作為雙方首次攜手推出聯名跨市場指數，是加深香港與韓國資本市場互聯互通的重要里程碑。全新指數系列結合兩地具代表性的基準指數，協助投資者把握亞洲兩大領先金融市場的上市公司機遇，從而作出多元化的投資配置。

 

恒指公司與韓國交易所推出首個聯名港韓跨市場指數系列

 

　　港、韓兩地股票市場去年表現強勁，加上投資者有強勁的需求，促成是次推出指數系列。該指數系列亦為香港與內地股票市場互聯互通擴容後提供支持，有助產品發行商推出金融產品，促進兩地市場資金的雙向流動。

 

首批推出的四條跨市場指數

 

　　首批推出的四條跨市場指數，包括恒生韓交所港韓大型股指數、恒生韓交所港韓科技半導體指數、恒生韓交所港韓科技指數及恒生韓交所港韓生科醫療指數。當中恒生韓交所港韓大型股指數，由符合港股通交易資格的旗艦恒生指數成分股組成的恒指港股通指數，結合具認受性的韓國KOSPI 200指數。

 

　　恒生韓交所港韓科技半導體指數，則結合恒生科技指數與KRX Semiconductor Top 15 指數，捕捉兩地的科技及半導體市場機遇。恒生韓交所港韓科技指數方面，結合恒生科技指數與KOSPI 200 IT指數，聚焦科技龍頭企業。至於恒生韓交所港韓生科醫療指數，結合恒生生物科技指數與KOSPI 200 Healthcare Index，針對快速增長的醫療保健板塊。

 

擬今年稍後推出更多主題指數

 

恒指公司與韓國交易所推出首個聯名港韓跨市場指數系列

 

　　恒生指數公司與韓國交易所將計劃於今年稍後推出更多主題指數，緊貼兩地市場的新興趨勢，以配合投資者不斷變化的需求。

 

　　恒生指數公司執行董事長李文龍表示，很高興與韓國交易所攜手合作，匯聚香港與韓國的領先基準指數。我們推出符合互聯互通交易資格的指數，支持跨市場金融產品的開發，進一步促進內地與全球市場之間的雙向資金流。今次合作反映公司致力加深國際市場聯繫，以鞏固香港作為領先國際金融中心的地位及其超級聯繫人的角色。

 

陳浩濂指今次合作促進跨境市場互聯互通

 

　　財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，這合作標誌著恒生指數公司首次與海外交易所展開指數方面的合作。透過進一步加深恒生指數公司與韓國交易所的聯繫，今次合作將促進跨境市場互聯互通，鞏固香港作為國際金融中心的地位，並有助日後資金流入，推動兩地市場的持續增長與創新。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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