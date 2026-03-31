恒指窄幅上落收升37點報24788，首季收官累計跌842點或3.3%

踏入3月最後一個交易日，港股業績期進入尾聲，市場轉向重新聚焦中東局勢，美國總統特朗普繼續維持「邊談邊打」策略，美財長貝森特稱美國很快將控制霍爾木兹海峽，但伊朗政府仍然態度強硬。長假將至加上觀望氣氛漸濃，港股表現偏悶，保持窄幅上落格局，恒生指數全日收報24788，升37點或0.2%，主板成交近2558億元。恒生中國企業指數收報8374，跌24點或0.3%。恒生科技指數收報4649，跌40點或0.9%。

總結全月，伊朗戰局擾亂全球能源供應，並打破美聯儲減息預期，亞太股市反覆震盪下跌，恒指全月下跌1842點或6.92%，兩萬五不保，但仍跑贏區內股市，日股韓股全月插水12%，台股全月跌9.6%，滬綜指跌7%。而總計第一季，恒指下跌842點或3.29%，為連續第二個季度下跌。

翰森製藥(03692)績後獲大行唱好，股價全日升7.26%領漲藍籌，報35.48元；美的集團(00300)績後全日升6.82%，報83.8元，中銀香港(02388)派息大增，股價升5.57%，報42.8元。

四大內銀遭減息周期影響壓縮盈利空間，淨息差顯著收窄，惟內銀股連續多日受捧上升，其中農行(01288)盈利增幅更勝其他內銀，派息亦增3%，股價全日升3.15%，報5.57元，建行(00939)升1.82%，報8.39元，工行(01398)升1.78%，報6.86元，中行(03988)升1.64%，報4.97元。

比亞迪電子(00285)受大行唱淡，股價全日再挫5.22%，報27.6元，連跌4日累計跌幅13.75%；神華(01088)下削今年收入預期，股價跌3.47%，報46.12元，連跌2日累計跌幅3.51%。

外圍局勢風雲莫測，油價上行油股卻全日捱沽，中石油(00857)跌3.5%，報10.75元，中石化(00386)跌0.44%，報4.49元，中海油(00883)跌3.11%，報28元。

科技股個別發展，阿里(09988)跌1.24%，報119元，騰訊(00700)升0.5%，報484元，百度(09888)升0.09%，報105.7元，快手(01024)升0.22%，報45.12元，美團(03690)跌1.48%，報82.95元，小米(01810)跌1.91%，報31.76元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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