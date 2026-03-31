季結 | 恒指首季虎頭蛇尾累跌842點，中東戰火未熄龍頭科企金融股齊受壓

踏入2026年，恒指開局氣勢如虹，主要受美聯儲局減息預期及AI科技浪潮帶動，首個交易日（1月2日）恒指即大漲707點，一舉重上26000關，並創多月新高。AI龍頭如阿里(09988)、百度(09888)及金融股表現亮眼。而整個1月份，恒指走勢維持上升格局，最高曾升至28056，見四年半新高。可惜好景不長，此後恒指連跌兩個月，不但悉數蒸發1月份的升幅，全季計算，更倒跌842點或3.29%，連跌兩季度，而科技股更是今輪跌市重災區，恒生科指成分股僅得五股在今季錄得上升。

麥嘉嘉：恒指後市區間震盪結構性分化

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，恒指1月初期走強，主要是受到科技股及高息股估值收復趨勢帶動，期內科技股及重磅金融股持續上升。但至2月中，科技股開始回吐，而3月份隨著中東戰事爆發、油價上升、美國減息預期受阻等因素影響，港股持續向下，兩萬五不保。不過麥嘉嘉指，即使港股下挫，仍無阻北水持續流入。恒指首季度錄得北水淨流入約2500億元，單日淨流入不乏過百億元，甚至高達300億元，因此港股跌幅相對溫和，恒指單計3月下跌6.92%，但仍勝於日股韓股全月插水12%，以及台股全月跌9.6%。

麥嘉嘉表示，外圍股市特別是日、韓股市相對跌幅較大，主要是日韓兩國對中東石油的依存度較高，兩國有多達七成至八成的原油經霍爾木茲海峽輸入，受戰事衝擊較大。加上韓股去年累積升幅較大，回調幅度自然也較大，部分資金流入中資股。雖然3月初內地兩會沒有為港股帶來提振，但亦不算令人失望，畢竟兩會主要是為十五五規劃，並非短期部署。不過，內地將今年經濟增長目標定在4.5%，同時強調今年重點是刺激內需及推進AI發展，預料紅利會慢慢釋放。

展望第二季，麥嘉嘉認為，由於外圍地緣政局未明朗，中東戰事延續，中美元首峰會亦推遲至該季內，預料恒指將會出現「區間震盪、結構性分化」，指數將在23200至26200點區間上落，而板塊輪動將會加快。外圍方面，地緣政局發展對大市帶來的衝擊、以及美聯儲局減息立場反覆、以及華爾街AI投資回報是否慢於預期。這些因素，無論對美股還是全球股市均影響深遠。此外，內地政策的執行力度，企業季績盈利收復的確認，以及港股AI科企開支是否帶來實質收入等，均會影響港股第二季度表現。

李偉傑：恒指第二季最低或見22000點

天風國際財經評論員李偉傑表示，港股自1月尾高位28000附近持續回調，加上近期中東戰事影響，國際油價上升，紐油現時收高於100美元，令減息預期受到影響，甚至出現加息的可能性。恒指現時形成下行通道，若中東戰事短期內未能平息，下行的通道可能持續向下。李偉傑認為，第二季度恒指走勢很大程度上取決於中東戰事的發展，一旦戰事能短期內平息，恒指有望穩中向好，低位24000點，樂觀情況下，不排除上試28000。而一旦戰事持續，預料油價徘徊，減息預期落空，股市仍將受地緣政局影響，預料恒指將持續受壓，低位不排除下試22000，高位在26000點。科技股對息口敏感，加上市場關注AI投入後的變現能力，預料股價再於第二季受壓。

科企龍頭股價折讓或長存

AI龍頭在首季可以用虎頭蛇尾來形容，以阿里為例，1月份股價累漲18.5%，但之後情況急轉直下，股價連跌兩個月。全季度計算，股價倒跌16.7%。另一重磅科技股騰訊(00700)首季累跌19.2%，失守500元大關。而百度首季亦累跌逼近兩成。麥嘉嘉表示，儘管華爾街幾個月前開始憂慮AI泡沫時，對港股科技股影響較小，市場當時普遍認為港股科技股市盈率比美國AI同業較低，泡沫風險較小。但麥嘉嘉指，即使港股AI科技股估值較華爾街同業有折讓，但並不表示股價會追上，這樣的折讓或長期存在。

踏入第二季度，麥嘉嘉認為，市場對AI相關股的盈利或前景評估將會更苛刻，過往純粹炒作概念或轉變，變得更實在，例如評估企業推出的新產品在市場反應如何，看企業的市銷率，甚至評估企業現金流是否穩定等，多維度的審核與評估。一旦銷售數據不如預期，推出新產品反應落差大，隨時造成股價回調。

首季上市的一眾AI新貴如智譜(02513)及稀宇(00100)，上市後股價走勢凌厲，部分上市不足三個月累升最多達5倍。麥嘉嘉指，市場對大型AI科技股要求高，但每個業務例如雲業務或晶片業務增速不同，難以一概而論。不過，企業的盈利前景，變現能力夠不夠快，仍將是對這些企業的評估準則，一旦新推出的產品反應不如預期，股價同樣有回吐的壓力。

中東炸藥桶波及滙控渣打，後市仍難看好

港股今年1月大升，除了科技股外，金融股亦貢獻不少。儘管3月遭遇環球股市震盪，但部分金融股全季計算仍錄得上升。以滙控(00005)為例，首季股價不斷創新高，儘管3月份股價掉頭向下，但全季計仍累升逾5.8%。友邦保險(01299)首季亦錄得近6.2%升幅，並連升五個季度，只有渣打(02888)首季股價累跌約13.5%，中斷累升8個季度趨勢，但長線表現已算標青。

麥嘉嘉表示，由於中東戰事爆發，影響全球經濟前景及對金融市場帶來震盪外，同時直接影響滙控及渣打，尤其是渣打，中東市場佔其業務有一定份量。中東戰事遲遲未能平息，並延續至第二季度，將持續難免全球金融市場。由於市場風險胃納縮小，投資者對於金融市場投資意欲降低，無論是股票還是固定收益產品的需求都潛在下降。此外，地緣政局緊張亦影響美國私募信貸市場，投資者風險意識提高，對金融股信心動搖。

李偉傑則認為，滙控、渣打等在中東有業務出現風險敞口，但股價近期已回調，戰事對其業務的衝擊亦不一定如之前市場預期般大，盡管如此，股價後勢仍難看好。相反，內銀股海外業務不多，即使近期公布的業績無驚喜，純利增長亦停留於單位數增長，惟穩定性較高，因此抗跌力相對較強。

內需市場回暖，大眾化市場更受歡迎

中國政府將提振內需作為今年首要經濟工作，但至今仍未見重磅政策出台，內需股首季表現偶有亮點，但整體走勢仍屬一般。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，上季內需市場主要受內地宏觀經濟放緩及通縮環境影響，消費者傾向推遲消費，直接拖累內需股表現。不過，郭家耀認為內需市場已開始展現回暖跡象，該板塊自去年第四季起出現觸底反彈，多隻股份市盈率已由以往30倍以上水平下調至20倍左右，估值更切合當前大環境。

在消費降級的環境下，大眾化市場更受市場青睞。郭家耀指出，業務以食品類等必須消費品為主以及主打「大眾化」、「性價比」的消費股，在現時較容易被市場接受，而且韌性較好，例如近期公布業績的農夫山泉(09633)和百勝中國(09987)收入和毛利率足夠穩定，市場再度評估其增長空間。

相比起傳統消費行業，新型消費業態既有政策支持亦有炒作誘因，更受投資者青睞。但郭家耀預計下一季新消費股表現仍將分化，部分企業會有下行壓力，主要受限於消費者新鮮感下降，加上品牌的基數上升，難以爭取高速的銷售和盈利增長，自去年中新消費股開始遇到上行阻力足證這一點。

郭家耀預期，內地消費端在下一季難有顯著改善，基於經濟環境未完全配合，但見底回穩跡象應持續，中國1至2月CPI錄得按年上漲，2月CPI更錄得3年以來新高，但當中存在低基數效應的影響。企業需適應新環境，消費升級尚未全面回歸，大眾化及性價比高的產品更受歡迎。郭家耀補充，通脹對消費股而言是「雙面刃」，在鼓勵消費者趁貨幣購買力下降前多消費的同時，若短期內物價提升太快，企業未能把成本順利轉嫁給消費者，則會影響企業利潤。郭家耀表示，目前油價急劇上升，通脹暫時未傳遞到終端消費品上，但預計效應將在第三季起陸續浮現，到時消費股的業績表現仍然值得關注。

金價4100美元見底，金礦股長線仍具價值

自中東局勢緊張開始，有市場人士甚至國家拋售處於歷史巔價的黃金，黃金價格整體走軟，現貨金價3月底下調至4500美元水平。明明目前地緣政局比1月委內瑞拉危機時更動盪，但黃金卻無法發揮避險作用。郭家耀解釋，由於年初金價急劇上升，短短兩個月內急升三成，大量散戶趁金價上漲跟風進場，當時進場資金不是以避險為主。因此當市場出現動盪，大量資金從市場中套現，不少散戶亦因金價下跌而被迫沽出黃金，造成金價大幅下跌。

不過，郭家耀認為現時市場拋售潮已過，金價已漸趨穩定，他估計近期4100美元的水平為本次調整的低位。他進一步解釋，當市場開始穩定，投資者會重新檢視資產配置，而黃金仍然是投資組合中不可或缺的項目。至於金礦股方面，郭家耀表示該板塊去年業績普遍出色，從長遠而言，若金企能在現今環境下妥善控制成本，穩步擴張，在未來仍然有增值潛力。在眾多金礦股中，郭家耀認為紫金礦業(02899)的管理層在控制成本和提升產量較優秀，換言之長線較能為股東創造價值。

撰文：經濟通市場組記者佘詩偉、馬本德

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