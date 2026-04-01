開市Go | 伊朗總統釋停戰意願美股狂飆，美招聘表現近六年最差，名創優品全年盈利減半

要聞盤點

1、美股周二（31日）大幅高收，主要受美以對伊朗的戰事有望結束，刺激市場避險情緒大幅降溫。道指單日狂飆逾1100點，納指亦大升近4%。道指收市升1125.37點，或2.49%，報46341.51點；標指升184.8點，或2.91%，報6528.52點；納指升795.99點，或3.83%，報21590.63點。中國金龍指數升184點。日經期貨截至上午7時50分上升42點。





2、美國總統特朗普暗示對伊朗戰爭軍事目標已基本完成，並稱無論是否與德黑蘭達成協議，美國都將於兩至三周內結束戰爭，其他國家應自行解決霍爾木茲海峽通行問題。





3、伊朗總統佩澤希齊揚表示，伊朗有結束戰爭的必要意願，前提是對方滿足伊方訴求，特別是作出不再侵略的必要保證。





4、美國2月職位空缺減少，招聘率跌至近六年最低，顯示伊朗戰爭前勞動力需求已降溫；世界大型企業聯合會數據顯示，美國3月消費者信心指數意外上升至91.8。





5、歐元區3月CPI錄得2022年以來最大同比增幅，加劇市場對歐洲央行加息的預期。歐洲央行總裁拉加德質疑美國財長貝森特，指其對戰爭影響評估過於樂觀。





6、中國人民銀行貨幣政策委員會季度例會聲明指出，經濟面臨供強需弱及外部衝擊等挑戰，將維持流動性充裕，促進社會綜合融資成本低位運行。





7、美國貿易代表格里爾預計未來一年美中貿易關係維持穩定，並淡化中美元首會晤可能再度推遲的風險，稱目前籌備工作進展順利。





8、港交所表示，將支持更多類型債券產品來港上市，並計劃建設債券回購集中清算機制。



焦點股

阿里巴巴(09988)

- 推出新一代全模態AI大模型Qwen3.5-Omni

名創優品(09896)

- 全年純利跌54%至12.1億人幣，派息9.41美仙，經調整盈利增6.5%

TCL電子(01070)

- 成立合資公司承接索尼家庭娛樂業務，取得「SONY」品牌商標的全球使用權。

- 交易總對價折合約37.81億港元

泡泡瑪特(09992)

- 斥近1億元回購69萬股，連續第四日回購

萬科企業(2202)

- 去年暴蝕886億人幣不派息，收入降三成，147億人幣債務今年到期

優必選(09880)

- 去年虧損降至7億人幣，不派息

- 收入升53%，其中人形機械人業務收入增22倍年銷逾千台

零跑汽車(09863)

- 近日獲兩股東增持約510萬股股

廣汽集團(02238)

- 剝離新疆崑崙12%持股套現19億人幣

智譜(02513)

- 全年虧損擴大至47億人幣，收入增長1.3倍

雅居樂集團(03383)

- 去年虧損擴至226億人幣不派息，收入跌36%

巨星傳奇(06683)

- 去年盈轉虧3638萬人幣，不派息

- IP收入腰斬逾半

中國儒意(00136)

- 去年虧轉賺18億人幣不派息，收入跌9%

油金報價

紐約期油上升0.69%，報102.08美元/桶

布蘭特期油下跌3.59%，報103.53美元/桶

黃金現貨上升0.53%，報4692.00美元/盎司

黃金期貨上升0.89%，報4720.15美元/盎司

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