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美股 | 美伊兩國總統釋停戰意願，道指狂飆逾1100點，納指大漲近4%

01/04/2026

　　美伊兩國總統均釋出停戰意願，市場避險情緒降溫，美股周二（31日）大幅高收。道指單日狂飆逾1100點，納指大漲近4%。

 

　　道指收市升1125.37點，或2.49%，報46341.51點；標指升184.8點，或2.91%，報6528.52點；納指升795.99點，或3.83%，報21590.63點。然而，受早前中東戰事拖累，美股三大指數於第一季及3月份均全線錄得跌幅。


　
　　伊朗總統佩澤希齊揚在電話中告訴歐洲理事會主席科斯塔，伊朗「有結束這場戰爭的意願」，但前提是滿足若干條件，「尤其是獲得防止侵略再次發生的必要保障」，這一報道推動了美股上升走勢。

 

　　同時，美國總統特朗普向傳媒透露，他預期針對伊朗的戰事可能很快結束，而重新開放重要石油通道霍爾木茲海峽的行動，將交由其他國家牽頭處理。

 

　　有關消息令投資者對戰爭即將結束抱有極大希望，資金迅速回流風險資產。自衝突爆發以來一直備受壓力的科技板塊出現報復性反彈，「科技七雄」全線造好。

 

　　其中，Meta(US.META)大升6.7%表現居首；英偉達(US.NVDA)急升5.6%；谷歌(US.GOOG)及特斯拉(US.TSLA)分別上漲5%及4.6%；亞馬遜(US.AMZN)、微軟(US.MSFT)及蘋果(US.AAP)亦分別錄得3.6%、3.1%及2.9%的顯著升幅。

 

　　儘管美股在季結日以大漲作結，但回顧2026年第一季，以科技股為主的納指表現最為遜色，累計下挫逾7%；標指下跌4.6%；道指則跌約3.6%。單計3月份，戰事陰霾令股市持續承壓，道指全月下跌約5.4%，標指及納指亦分別下跌5.1%及4.75%。

 

金價展現強勁升勢

 

　　國際金價展現強勁升勢，現貨金及紐約期金單日雙雙飆升逾3%，現貨金價盤中更強勢重上4500美元關口，日內報4673美元，升3.6%。紐約期金報4705美元，升幅亦達3.2%。

 

　　國際油價顯著回調。紐約期油單日下跌0.8%，報每桶102.01美元；布蘭特期油跌幅更達2.6%，報每桶104.59美元。

 

　　美匯指數未能於100點心理關口上方企穩，回吐約0.5%，報99.96。美元兌日圓走勢反覆，一度逼近160心理關口後遇阻回落，報158.85，下跌0.5%。歐元兌美元匯率在觸底後反彈至1.1543水平，日內升0.7%。

撰文：經濟通國金組

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