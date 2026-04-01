盤前攻略｜伊朗總統鬆口美股強勢反彈，港股復仇首要企穩兩主要平均線

美股3月最後一日交易傳來好消息，伊朗總統佩澤希齊揚表示願在不受攻擊前提下結束戰爭，隔晚美股利好爆發，三大指數大反彈；道指升1125點或2.49％報46341，納指升795點或3.83％報21590，標普升184點或2.91％報6528。

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佩澤希齊揚在與歐洲理事會主席科斯塔通電話後的聲明重申，無意加劇緊張局勢，亦無打算攻擊區內國家，但因美國在部分國家設有軍事基地，而針對伊朗的攻擊正由這些基地發動。他又敦促歐洲重新考慮並調整對伊朗的政策，稱歐洲必須使其政策符合國際法，而不是對伊朗採取破壞性做法。

*名創優品績後ADS升5％*

中概股隨大市反彈；阿里巴巴升2.85％報125.46美元，拼多多升3.82％報102.18美元，京東升2.18％報29.57美元，百度升4.52％報111.42美元，嗶哩嗶哩升4.01％報22.56美元，小鵬升2.33％報17.11美元，理想升1.60％報17.83美元，蔚來升9.44％報6.03美元，小馬智行升10.54％報9.44美元，禾賽升7.84％報19.12美元，文遠知行升13.78％報8.09美元。

名創優品(09896)(US.MNSO)公布去年純利降54％，但經調整淨利潤則增6.5％，增派末期息15％至每股9.41美仙，續後ADS價升5.54％報16.20美元。

ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高2.38％，折合495.5港元；小米(01810)ADR較港股高2.17％，折合32.4港元；美團(03690)ADR較港股高3.37％，折合85.7港元；友邦(01299)ADR較港股高2.84％，折合87.3港元；滙控(00005)ADR較港股高2.79％，折合129.3港元；港交所(00388)ADR較港股高2.16％，折合397.0港元。

*恒指料日內反彈力度有限*

昨晚恒指夜期升436點報25191，較現貨高水403點。受惠停戰預期，今早亞太區股市大反彈，日股升逾3％，韓股升近5％。追蹤恒指預期表現、有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25264，升494點，較恒指現貨高水476點，恒指開市料升逾400點。

伊朗最高層親自放風釋出停戰訊號，同時佩澤希齊揚開始接觸歐洲國家試圖建立更理性務實態度，但無論如何，由他親自鬆口已帶動美股以至環球股市急升，對最重視股市表現的美國總統特朗普而言也算一份有利談判的見面禮，亦有利全球資產修復估值。以港股走勢而言，日前恒指低見24200水平後有所回彈，但重上250天線（約25128）後即欠缺動力，但前日再次回落至24400後再次獲得支持，初步預計恒指可望再次以一浪高於一浪走勢向上修復估值，但更重要關口除250天線外，企穩10天線（約25093）及20天線（約25370）兩條快線對於改善短期走勢更為有利，恒指自2月底起一直受制20天線，如能企穩20天線即約25300至25400附近會更有轉勢意味。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日熊倉整體淨減480張對應期指張數，而較貼價區域亦未見大量街貨新增，預計今日恒指高開後進一步上攻動力未必很大，料最多25300前已會出現阻力。

撰文：經濟通市場組

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