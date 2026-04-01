異動股｜金融股造好滙控、友邦高開約3％，憧憬美伊停戰風險胃納回升
01/04/2026
滙控(00005)現價升2.7％，報129.2元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4.5％。該股成交約47萬股，涉資6049萬元。
（Shutterstock圖片）
伊朗總統佩澤希齊揚表示願在不受攻擊前提下結束戰爭，重申無意加劇緊張局勢，亦無打算攻擊區內國家，敦促歐洲重新考慮並調整對伊朗的政策。市場憂慮大幅紓緩，隔晚美股VIX恐慌指數急降5點。
金融股全面高開；友邦(01299)升3.5％，報87.8元；港交所(00388)升2.6％，報398.6元；中銀香港(02388)升1.4％，報43.4元；渣打(02888)升3.8％，報166元；建行(00939)升1.3％，報8.5元；工行(01398)升1％，報6.93元；中國平安(02318)升2.6％，報61元。
現時，恒生指數報25357，升569點或升2.3％，主板成交近68億元。國企指數報8547，升173點或升2.1％。恒生科技指數報4777，升127點或升2.7％。
撰文：經濟通市場組
【你點睇？】本港多間航企4月起再次調高燃油附加費，你認為政府應否介入審批航空燃油附加費？你會否因費用增加而減少乘搭飛機出行？► 立即投票