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機械人股 | 優必選去年虧損收窄收入升53%，股價飆近一成半，機械人股可再吼？

01/04/2026

　　「人形機器人第一股」優必選(09880)公布業績，去年虧損按年收窄37%至7億元人民幣，收入升53%至20億元人民幣，其中全尺寸具身智能人形機械人產品及解決方案收入更大增22倍至8.2億元人民幣，股價今早（1日）急升近一成半，其他機械人概念股亦普遍造好，這些股份之前股價表現低迷，其中優必選自2月下旬開始，由逾140元跌至昨日（31日）最低84.6元，現價或許仍有上升空間，加上內地智能機械人製造商宇樹科技的IPO申請早前獲上交所受理，可能會帶動資金重新流入，機械人股或可再吼。

 

機械人股 | 優必選去年虧損收窄收入升53%，股價飆近一成半，機械人股可再吼？

（優必選官網截圖）

 

優必選去年虧損收窄至7億人幣收入升53%　人形機械人收入增22倍

 

　　優必選公布，截至去年12月31日止年度虧損7億元人民幣，比2024年度虧損約11億元人民幣收窄，每股虧損1.55元人民幣，不派末期股息。期內營業收入約20億元人民幣，升53%，全尺寸具身智能人形機械人產品及解決方案收入增長約22倍，至8.2億元人民幣，銷量1079台，而非具身智能人形機械人產品及解決方案收入升15%，至4800萬元人民幣，銷量1.27萬台。毛利升1倍，至7.5億元人民幣；毛利率提升9個百分點至37.7%。

 

　　集團去年研發投入超5億元人民幣，佔營收比例達25.4%，其中全尺寸具身智能人形機械人研發投入超2.7億元人民幣。近四年集團累計研發投入達19億元人民幣。優必選還披露，截至2025年底，集團持有貨幣資金49.2億元人民幣，將主要投入具身智能。值得注意的是，去年底，這一數字為12.24億元人民幣，即按年增長了約302%。

 

優必選：去年推出多款工業人形機械人　將持續推動發展多項關鍵技術

 

　　優必選稱，去年虧損收窄主要由於收入尤其是全尺寸具身智能人形機械人產品及解決方案收入大幅增長，帶動毛利增加，以及費用率持續下降。業務布局方面，優必選表示，2025年持續聚焦工業應用場景，陸續推出工業版具身智能人形機械人Walker S、Walker S1及Walker S2，並於年內實現Walker S2正式開啟量產交付。公司同時牽頭多項人形機械人和具身智能領域國家標準編制和制定。

 

　　優必選又指，持續致力於推動發展「仿人大腦」、「仿人小腦」、「高性能肢體」等關鍵技術群，包括高性能伺服驅動器技術、大模型技術、語義VSLAM技術、學習型運動控制技術、視覺感知技術、多模態交互技術等人工智能核心技術，將群腦網絡2.0與Co-Agent技術結合，構建工業級具身智能人形機械人AI雙循環，實現具身智能人形機械人單機自主和群體協同的螺旋式進化。

 

機械人股 | 優必選去年虧損收窄收入升53%，股價飆近一成半，機械人股可再吼？

（優必選官網截圖）

 

花旗：優必選業績勝預期料股價反應正面　予目標價155元

 

　　花旗發表報告指，優必選淨虧損按年收窄37%至7.03億元人民幣，較該行及市場預測分別少20%及31%；毛利率按年提升9個百分點至37.7%，高於該行預測的30.1%及市場預測的31.3%；人形機械人收入按年激增22倍至8.2億元人民幣（共1079台），較該行原先估計的5.08億元人民幣（725台）高出61%。

 

　　花旗指，優必選毛利率改善主要來自人形機械人業務，其毛利率達到54.6%。公司亦透露，2025年人形機械人毛利達4.48億元人民幣，按年增長15.7倍，佔公司總毛利的59%。該行預期優必選股價將對這份勝預期的2025年業績反應正面，重申「買入」評級，理由是其在人形機械人行業擁有先發優勢，予目標價155港元。

 

宇樹科技IPO申請獲上交所受理　瑞橡資本：上市後估值料逾500億人幣

 

　　另值得一提，《彭博》引述瑞橡資本報道，正籌備在上海科創板上市的中國智能機械人製造商宇樹科技，預計在上市後估值有望突破500億元人民幣。瑞橡資本預計，上市後宇樹科技會至少投入20億元人民幣在具身智能大模型方面，不過公司在這方面與國際巨頭仍有差距，因此公司通過融資補短。

 

　　瑞橡資本稱，人形機械人行業目前滲透率不足1%，相信未來會呈現明顯的「龍頭效應」，預計商業應用的集中爆發至少仍需要兩至三年，強調長期看好宇樹科技，會長線持有。瑞橡資本有份間接投資宇樹科技，根據上交所文件，宇樹科技IPO已獲受理，集資額42億元人民幣。據招股説明書，宇樹科技去年純利2.88億元人民幣，按年升204%；收入增加336%至17.1億元人民幣，主因產品銷量大幅提升。

 

　　成立於2016年的宇樹科技，專注開發人形機械人，去年出貨量超過5500部，保持行業第一。宇樹創辦人兼董事長王興興透露，今年出貨量目標介乎1至2萬部。

 

熊麗萍：機械人股首選優必選　宇樹上市或帶動資金流入

 

機械人股 | 優必選去年虧損收窄收入升53%，股價飆近一成半，機械人股可再吼？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，優必選之前一輪股價下跌頗嚇人，但除了整體市場氣氛不濟外，看不到特別原因。其實，若要買機械人股，一定會揀優必選，因其業務發展相對好，機械人解決方案毛利亦見提升，機械人產品毛利也不差，問題是之前整個板塊跌下來，資金全去了大模型股，而非去到商業落地層面。今次優必選業績可能正好給予反彈藉口，之前其實已跌過龍。她期望，今輪上升不止是跌過龍的反彈，希望大家計過數後覺得業績「交到貨」，而公司要進一步收窄虧損，最重要看銷量，當銷量愈大，科研平均成本就會減少，又可拉高利潤率，今年轉虧為盈也不出奇。不過，股價未必反彈得很快，始終此類經過大跌的股份，每次再升都會有蟹貨，暫料100元會有些阻力，若繼續看好，可待其再有新產品推出，希望到時有機會升破100元。

 

　　至於宇樹科技已提交上海科創板上市申請，熊麗萍認為，機械人股股價之前跌了那麼多，要看宇樹上市時會否帶動資金流入，這樣機械人股走勢就可大為好轉。不過，有些機械人概念股如首程控股(00697)，機械人只佔其一部分投資，直接買機械人公司相對較佳，首程規模也相對小，相信若有資金流入，未必首先流入此類股份，且其股價波動更大，只是很多人覺得當輪到它們炒作時，它們會升得較快。

 

　　優必選半日升14.17%收報97.5元，成交12.05億元。其他機械人概念股亦普遍上升，越疆(02432)升5.9%報34.44元，三花智控(02050)升3.78%報29.1元，小鵬(09868)升2.9%報67.35元，敏實集團(00425)升8.2%報35.1元，德昌電機(00179)升4.72%報24.4元，地平線機器人(09660)升2.87%報6.81元，惟首程控股無升跌報1.67元。

 

機械人股 | 優必選

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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