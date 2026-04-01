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風雲人物 | 股神巴菲特退而不休，將重啟慈善午餐會，並稱目前非買進良機

01/04/2026

風雲人物 | 股神巴菲特退而不休，將重啟慈善午餐會，並稱目前非買進良機

 

 

　　卸任CEO的股神巴菲特退而不休，依然密切參與巴郡的投資決策。

 

　　周二（3月31日），95歲的巴菲特受訪，討論他卸任CEO後的生活、對公司新任CEO Greg Abel的看法、最新的市場趨勢、以及慈善午餐會的詳情。

 

每天到辦公室上班

 

　　巴菲特強調，儘管他將在2026年初把CEO的職位交給Greg Abel，但他仍然親力親為，每天到辦公室上班，關注市場動態，並與同事一起進行交易。

 

　　巴菲特描述了他的日常安排，包括在開盤前致電金融資產主管Mark Millard，討論市場動態。巴菲特表示：「我不會做任何Greg認為錯誤的投資。Greg每天都會收到投資報告。」

 

　　當被問及有否進行新的投資時，他回答說最近進行了一筆小額購買，但沒有詳細說明。

 

目前並非真正的買進良機

 

　　對於目前市場的回調，巴菲特認為目前的行情遠不及過去那些真正的買進良機。自己不會僅僅為了博取指數5%至6%的反彈收益而入場，公司最終持有的是實業。

 

　　他亦透露，巴郡本周在每周的美國國債拍賣中購入價值170億美元的國債。

 

高度評價蘋果CEO庫克

 

　　巴菲特亦在採訪中談到重倉的蘋果公司。巴菲特坦言，他賣出蘋果股票「太早了，但是，我買得更早。」

 

　　根據InsiderScore的數據，即使在巴郡去年底將其持股削減至619.6億美元，蘋果仍是其最大的股票投資。巴菲特稱：「蘋果的價格如果降到我們願意大量購買的程度並非不可能，但不是在目前的市場行情下。」

 

　　他對蘋果CEO庫克給予高度評價，認為Cook在賈伯斯留下的基礎上將公司經營得更為出色。「喬布斯留給他的這副牌，喬布斯自己也未必能打得像他這麼好。」

 

重啟慈善午餐會

 

　　此外，巴菲特透露，將重拾他著名的慈善午餐會，將與四屆NBA總冠軍和兩屆MVP史提芬．居里和妻子艾莎．居里一起，舉辦一場全新的慈善午餐會，所得將捐贈給Glide基金會和Eat.Learn.Play基金會。

 

　　得標者將攜至多七名賓客於6月24日，在美國內布拉斯加州奧馬哈與巴菲特和居里一家共進專屬午餐。

撰文：經濟通國金組

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