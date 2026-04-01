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港股 | 午市前瞻 | 長假效應恒指衝高後乏力，智譜業績瑕不掩瑜可吸納

01/04/2026

　　美股3月最後一日交易傳來好消息，伊朗總統佩澤希齊揚表示願在不受攻擊前提下結束戰爭，全球股市集體爆發，港股跟隨復仇，美股道指升超千點，韓股大升7%，日股台股齊漲4.4%，至於港股表現相對跑輸，恒指裂口高開超500點，，一舉突破10天線（約25018）及250天線（約25135），但其後無以為繼，20天線（約25372）前受阻，半日收報25276，升488點或2%，主板成交逾1445億元。恒生中國企業指數報8503，升129點或1.5%。恒生科技指數報4723，升73點或1.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 長假效應恒指衝高後乏力，智譜業績瑕不掩瑜可吸納

 

溫鋼城：恒指持續橫盤上方阻力27300

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指因外圍中東局勢出現回暖跡象，美伊對停戰看法似有「郎有心，妾有意」之感，刺激市場低位反彈。今日恒指上午高見25934點，溫鋼城指出，恒指近期普遍於25300至27300區間徘徊，指數進一步上升將面臨明顯阻力，加上受復活節與清明節連假休市影響，投資者入市意願可能受影響。

 

　　中國3月官方製造業PMI為50.4，重返擴張區間，溫鋼城表示PMI數據向好，有望為恒指帶來上行動力。同時，今日北水上午錄得逾35億元淨流出，溫鋼城表示目前恒指走勢已屬不俗，若後市有大額北水流入，對恒指將更有利。

 

智譜虧損擴大仍獲市場熱捧

 

　　智譜(02513)昨日公布去年業績，其中收入升1.3倍，達7.34億，但全年虧損擴大至46.98億元人民幣，毛利2.97億元，按年增68.7%，經調整年內淨虧損擴大至31.82億元。智譜上午一度錄得35%升幅，最高價見938元，創上市新高。

 

　　溫鋼城表示，智譜全年收入和毛利率皆錄得大幅增長，唯一美中不足的是虧損有所擴大，但他認為市場較為看重企業未來上升潛力，不太在意目前虧損。市場對智譜本身已具備一定的偏好，而績後的股價表現反映市場普遍對智譜業績滿意。短線方面，溫鋼城建議可在約730元低位吸納；若已有持貨，則可視作中長線持有，上方目標可望1000元。

 

優必選表現符合市場預期

 

　　優必選(09880)同樣於昨日公布去年業績，虧損收窄至7億人民幣，營業收入約20億元人民，上升53%，值得一提的是，其全尺寸具身智能人形機械人產品及解決方案收入增長約22倍至8.2億元人民幣。溫鋼城認為優必選的業績「可收貨」，符合市場預期。短期內股價有一定程度的反彈，但他不認為該股短期內能回升至年初水平，預計短期內股價穩定在橫行區底部約105元水平。

 

撰文：經濟通市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
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