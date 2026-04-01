老鋪黃金今年擬於港澳、日本等地開設新店，堅持「高派息、高分紅」理念

老鋪黃金(06181)2025年度純利48.68億元（人民幣．下同），按年增長2.3倍。值得留意的是，2026年第一季度初步預測顯示，集團銷售額已達190-200億元、淨利潤36-38億元，相當於2025全年純利的七成以上。

消息人士指出，2025年業績超預期主要得益於「品牌勢能進一步放大」及渠道策略高效執行。集團全年新開10家門店，並優化9家門店，包括︰擴大面積、提升消費體驗等，境外收入由約8.55億元急增至約39.4億元，主要來自香港、澳門及新加坡首店貢獻。

將加速境外新店拓展，正積極與港澳、日韓等市場展開溝通

目前，老鋪黃金已在全國16座城市開設45間門店，全部進駐國內十大商業中心。在香港已開設四間分店，包括中環IFC、廣東道及兩間海港城分店；同時新加坡濱海灣金沙店亦於2025年6月開業。

展望未來，集團將加速境外新店拓展，2026年動作更為積極，集團已與澳門、香港、新加坡、韓國、日本等市場的高端商場展開溝通，堅持只進駐優質位置，擴張步伐審慎且嚴苛。內地則以門店優化為主，重點在現有入駐的商業中心擴大單店面積和優化門店位置，提升單店效能。

金價上漲不會影響原料採購

2025年金價升幅逾六成，老鋪黃金亦於今年2月28日實施年內首次調價，加幅20%至30%。調價前夕引發全國「搶金潮」，多地門店通宵排隊，天貓3．8活動首日單日成交更突破10億元，按年實現百倍增長。

消息人士強調，金價上漲不會影響原料採購，集團早已透過「一口價」模式完全隔離金價波動，且長期處於供不應求狀態。定價策略維持不變，每年固定調整2-3次，不隨金價即時波動。

集團堅持「高派息、高分紅」理念

老鋪黃金2025財年末期息每股派11.95元，按年上升約88%。對於未來派息可否維持較高水平時，消息人士回應指，集團堅持「高派息、高分紅」理念，未來業績良好時仍將持續高分紅，視為對股東的長期價值回報。

老鋪黃金以成為「世界黃金珠寶第一品牌」為長期目標，核心策略「守傳統、反傳統」，只專注足金與中國宮廷古法制金工藝，採用「一口價」固定定價模式。老鋪黃金產品源自宮廷古法制金工藝的系統傳承，包括花絲（最細可拉至0.2毫米）、鑲嵌等國家級非遺技藝，並結合足金鑲鑽、金胎琺瑯、金漆螺鈿三大創新工藝等。

消息人士透露，品牌已具備與國際奢侈巨頭「對位競爭」的實力。目前其渠道布局與LV、愛馬仕等重合率達60-70%，消費客群重合率高達85%。單店店效位居全球奢侈品第一，單商場銷售能力達10億元。

撰文：經濟通採訪組

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