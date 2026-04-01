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電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？

01/04/2026

　　電力設備股業績普遍對辦，其中東方電氣(01072)(滬:600875)去年盈利按年升31%，收入增近13%，末期息更同步多派31%，股價今日（1日）最多飆逾一成。上海電氣(02727)(滬:601727)及哈爾濱電氣(01133)去年分別多賺60%及58%，股價齊升約半成。值得一提，電力設備股早前受多重消息刺激炒高，包括國家加大電網投資，以及人工智能數據中心(AIDC)催生供電設備需求，惟近期已由高位調整不少，若市況好轉，或可藉今次業績延續升勢，當中可揀買哪一隻？

 

電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？

（東方電氣網頁截圖）

 

東方電氣去年盈利升31%收入增13%　上海電氣去年多賺60%

 

　　東方電氣公布，截至去年12月31日止年度盈利38.31億元人民幣，按年升31.1%；每股盈利1.15元人民幣，派發末期股息每股53分人民幣，按年升31.5%。期內營業總收入786.15億元人民幣，升12.8%；營業利潤47.78億元人民幣，升22.9%。去年集團新增訂單約1172.5億元人民幣，升15.93%。於去年12月底，集團在手訂單1403.1億元人民幣。東方電氣指，公司業績增長主要來源於煤電、風電、水電等傳統產品板塊的收入提升。

 

　　上海電氣亦公布了去年業績，全年錄得純利12.06億元人民幣，按年升60.3%，每股盈利7.8分人民幣，末期息派1.425分人民幣。營業總收入為1266.79億元人民幣，增加9%。全年新增訂單1728萬元人民幣，增加12.5%。公司指，能源裝備業務實現營業總收入750.24億元人民幣，較上年同期上升21.5%，主要是得益於國內煤電利好政策影響，燃煤發電業務銷售收入持續保持良好增長。

 

哈電去年盈利升58%收入增19%　東北電氣虧損擴至8270萬人幣

 

　　另哈爾濱電氣日前公布，去年盈利約26.6億元人民幣，按年升58%，每股盈利1.1921元人民幣，派末期股息每股35.8分人民幣。期內營業收入約460.7億元人民幣，升19%；營業利潤升58%，至32億元人民幣。去年合同簽約額646.3億元人民幣，增長13.64%，其中新型電力裝備439.96億元人民幣，增長25.92%。

 

　　惟東北電氣(00042)去年虧損擴大至8269.6萬元人民幣，上年同期蝕1011.1萬元人民幣；每股虧損9.47分人民幣，不派末期息。期內營業額1.64億元人民幣，按年升4.9%。

 

電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？

（哈爾濱電氣網頁截圖）

 

國家電網「十五五」計劃投資4萬億人幣　AI數據中心催生供電設備需求

 

　　除了業績之外，電力設備股近期受三重消息刺激。首先是國家電網在「十五五」期間計劃投資4萬億元人民幣，較「十四五」增長40%，特高壓、配網自動化等領域投資提速，為行業提供確定性需求；有機構認為，特高壓招標和柔性直流技術應用是關鍵增長點。其次是海外需求景氣延續，全球電網升級、老舊設備替換及AI數據中心擴張（如北美市場）推動出口需求高增；變壓器、高壓開關等產品出口量價齊升，具備技術優勢的企業有望持續受益。最後是AI算力驅動新增量，AI數據中心能耗激增倒逼電網升級和穩定電源建設，供配電技術變革（如高壓直流、固態變壓器）催生新市場，相關設備需求有望爆發。

 

　　而據證券時報．數據寶統計，截至3月31日收盤，已有14家券商發布A股4月金股，合計98隻金股上榜。從行業分布來看，4月金股覆蓋中電力設備行業個股數量最多，共計9隻，電子、機械設備、基礎化工、通信、有色金屬5個行業均為6隻。

 

伍禮賢：東方電氣35元以下可中長線關注　熊麗萍：東方電氣估值合理哈電也可吼

 

電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《hot talk 1點鐘》節目指，對於東方電氣等做電力設備的股份看法較正面，始終往後AI高速發展，對電力所帶來的缺口會相對顯著，從而帶動電力設備股業績增長，股價亦自然受惠。因此，在基本面較紮實，以及去年業績特別是第四季對比頭三季仍有不錯增長力度之下，投資者對東方電氣可作中長線關注，股價近期最低見過約33元，若往後回至35元以下可吼。

 

電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍則於《開市Good Morning》節目指，買電力設備股好過買電力股，當中可揀東方電氣及哈爾濱電氣，因內地電力價格受政策影響，煤炭價格高企亦影響電力股毛利率，但卻不容許加電費，反觀電力設備股可受惠政策，現時除了很多設備要更新，政府亦要加大電力投資，令電網受惠，公司本身也有很多產品要更新換代。而不論東方電氣及哈電，近日股價都已調整頗深，達兩三成，相信純屬套利行動，多於基本面有改變。雖然東方電氣跌下來後估值仍不便宜，但仍算合理，股價應已轉勢，惟今日升得太急，可待回至35元附近才考慮。

 

　　多隻電力設備股今日急升，東方電氣升7.88%收報36.68元，哈爾濱電氣升4.71%報21.78元，上海電氣升5.15%報3.88元，濰柴動力(02338)升6.74%報29.16元，惟東北電氣無升跌報0.41元，金風科技(02208)跌1.4%報14.08元。

 

電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？

 

電力設備股｜東方電氣去年盈利及末期息同增31%，電力設備股急彈可揀買邊隻？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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