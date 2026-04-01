  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

魚缸博客 | AI板塊又多隻股落鑊，極視角短期料繼續向上炒！

01/04/2026

魚缸博客 | AI板塊又多隻股落鑊，極視角短期料繼續向上炒！

 

　　近期市場又再多隻AI新股，極視角(06636)應該係當日新股入面表現最好，招股價40蚊，首日表現升到上100蚊　DAY HIGH收，大升1.5倍。

 

　　利申返，博客持有小小貨。

 

　　點解博客會睇好，第一就係市場本身就缺乏AI概念股，其他幾隻AI股已經炒到貴晒，可以再上望空間唔多；第二就係呢隻股極度乾身，自從新股降低左持股比例要求之後，好多新股都係維持10%街貨，計埋國際配售的話分分鐘10%都無，所以個莊有心夾上真係無咩難度，只係時間問題。

 

　　關鍵一點：每手股數50股。

 

　　雖然都係俾大家參考下，其實佢可以設定100股、500股，但50股呢個真係好巧妙，某程度係意味公司對於股價炒上好有信心，如果炒上三五百蚊一股，每手都係萬幾兩蚊，都唔使申請改細每手股數，其實係暗示緊個莊有心想炒上呢個價錢。

 

　　信不信就由你，不過相信呢隻嘢將會係近期市場熱炒之作，細細隻、街貨乾，如果炒到入通，北水南下，可能又會係第二隻MINIMAX(00100)都唔出奇。

 

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06088

FIT HON TENG

6.750

異動股

03692

翰森製藥

39.360

異動股

02650

摯達科技（新）

31.640

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06088 FIT HON TENG
  • 6.750
  • 03692 翰森製藥
  • 39.360
  • 02650 摯達科技（新）
  • 31.640
  • 01321 中國新城市
  • 0.470
  • 01338 霸王集團
  • 0.026
股份推介
  • 01508 中國再保險
  • 1.460
  • 目標︰$1.90
  • 00340 潼關黃金
  • 3.080
  • 目標︰$4.20
  • 00270 粵海投資
  • 7.980
  • 目標︰$8.00
  • 02388 中銀香港
  • 43.180
  • 目標︰$44.90
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 6.150
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 1.460
  • 01725 中國技術集團
  • 0.610
  • 00939 建設銀行
  • 8.450
  • 03750 寧德時代
  • 627.500
  • 00175 吉利汽車
  • 23.820
報章貼士
  • 00027 銀河娛樂
  • 35.960
  • 目標︰$44.00
  • 02516 泛遠國際
  • 1.150
  • 目標︰--
  • 01585 雅迪控股
  • 13.270
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/04/2026 16:17  特朗普猛攻預告恒指長假前跌177點收報25116，吉利逆市狂奔科技股承壓

02/04/2026 16:04  《本港樓市》中原CCL按周升0.85%，展望5月重回156點，首季樓價升5.59%

02/04/2026 16:17  【中東戰火】中國據報要求民營煉油廠顧全大局，維持去年產量

02/04/2026 16:56  泡泡瑪特今再斥近1億元回購70萬股，連續第六日回購

02/04/2026 11:49  【ＡＩ】騰訊QQ宣布正式原生接入OpenClaw

02/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１９８億元，買盈富基金沽中海油

02/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】富瑞降三大電訊股目標，花旗升優必選目標逾兩成

02/04/2026 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒８３６９，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港股4月走勢展望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 特朗普對伊戰事虎頭蛇尾埋風險，美兩大通脹數據聯袂登場新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，華僑銀行新優惠3個月享2.88厘，建行亞洲高達6.88厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI代理引爆推論需求！為何最先升溫不是GPU？NVIDIA、Arm同時押注CPU，誰將主導下一代AI基建？
人氣文章

手機情報站．徐帥

Samsung Galaxy S26 Ultra強勢登場｜全球首創私隱顯示技術， AI功能再進化
人氣文章

我要退休．羅國森

特朗普帶挈，「高沽低撈」中海油
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」：寄託於一種可觸碰的存在之中
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

告別雙下巴與法令紋！解析林志玲同款「面部瑜伽」，零成本美顏法！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Juvelook首推護膚品牌Juvelook Skincare：將醫美帶入日常保養！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
治療腎癌新技術：3D影像重建＋機械臂微創手術，大大縮短手術時間，保留大部分腎功能
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
嶺大賽馬會樂齡科技與智能安老計劃｜推動長者科技落地與社會創新
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/04/2026
港股 | 蕭猷華：港股4月走勢展望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球...

02/04/2026 17:30

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區