魚缸博客 | AI板塊又多隻股落鑊，極視角短期料繼續向上炒！

近期市場又再多隻AI新股，極視角(06636)應該係當日新股入面表現最好，招股價40蚊，首日表現升到上100蚊 DAY HIGH收，大升1.5倍。

利申返，博客持有小小貨。

點解博客會睇好，第一就係市場本身就缺乏AI概念股，其他幾隻AI股已經炒到貴晒，可以再上望空間唔多；第二就係呢隻股極度乾身，自從新股降低左持股比例要求之後，好多新股都係維持10%街貨，計埋國際配售的話分分鐘10%都無，所以個莊有心夾上真係無咩難度，只係時間問題。

關鍵一點：每手股數50股。

雖然都係俾大家參考下，其實佢可以設定100股、500股，但50股呢個真係好巧妙，某程度係意味公司對於股價炒上好有信心，如果炒上三五百蚊一股，每手都係萬幾兩蚊，都唔使申請改細每手股數，其實係暗示緊個莊有心想炒上呢個價錢。

信不信就由你，不過相信呢隻嘢將會係近期市場熱炒之作，細細隻、街貨乾，如果炒到入通，北水南下，可能又會係第二隻MINIMAX(00100)都唔出奇。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇