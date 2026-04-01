恒指裂口高開後未再突破，收升505點報25294跑輸區內股市，北水流出127億元

美股3月最後一日交易傳來好消息，伊朗總統佩澤希齊揚表示願在不受攻擊前提下結束戰爭，全球股市集體爆發，港股跟隨復仇，美股道指升超千點，韓股大升8%，日股漲半成，台股亦漲4.4%，至於港股表現相對跑輸，恒指裂口高開超500點，一舉突破10天線（約25020）及250天線（約25135），但20天線（約25372）前受阻，午後曾一度將升幅擴大至600點，惟其後又再回落，恒指收市報25294，升505點或2%，表現僅勝A股。恒生中國企業指數收報8504，升130點或1.6%。恒生科技指數收報4756，升106點或2.3%。

全日主板成交超過2914億元，值得留意的是北水趁市況轉佳瞬即套現，淨流出合共近127億元。

生科股早市跑出，恒生生科指數全日無一成分股下跌，藍籌股中生製藥(01177)飆7.98%，報6.36元，信達生物(01801)升升7.07%，報90.9元，石藥集團(01093)升5.71%，報9.62元，藥明生物(02269)升5.57%，報34.86元，翰森製藥(03692)升5.47%，報37.42元，；非藍籌方面，亞盛醫藥(06855)漲13.04%，報52元，三生製藥(01530)升11.84%，報25.32元，諾誠健華(09969)升9.59%，報14.86元。

伊朗或見停戰曙光，憧憬油價見頂重新強化美聯儲鴿派預期，貴金屬板塊領漲，洛鉬(03993)飆8.39%，報17.45元，紫金(02899)升5.94%，報36.4元，靈寶黃金(03330)升10.47%，報28.5元；兩桶油下跌，中海油(00883)跌3.71%，報26.96元，中石油(00857)跌1.86%，報10.55元。

金融股拉漲，滙控(00005)升3.58%，報130.3元，中銀香港(02388)升2.2%，報43.74元，渣打(02888)升4.44%，報167.1元。A股升超1%，內險股平保(02318)升1.93%，報60.6元，國壽(02628)升2.44%，報25.2元。

蘋果AI在華落地再有動靜，蘋概股受捧，舜宇光學科技(02382)漲6.55%，報56.95元，瑞聲科技(02018)升4.23%，報34.5元。

科網龍頭兩邊分化，百度(09888)升3.69%，報109.6元，阿里(09988)漲3.11%，報122.7元，騰訊(00700)升2.6%，報496.6元，快手(01024)升2.39%，報46.2元，小米(01810)揚0.82%，報32.02元，美團(03690)跌1.21%，報81.95元，京東集團(09618)跌0.27%，報112.9元。

泡泡瑪特(09992)連續四日回購，股價終於止跌，收升1.18%，報145.3元，此前五日市值蒸發近三成四。

阿里(09988)升2.86%，報122.4元，騰訊(00700)升2.56%，報496.4元，快手(01024)升2.17%，報46.1元，百度(09888)升3.31%，報109.2元，小米(01810)升0.31%，報31.86元，小米(01810)升0.31%，報31.86元，美團(03690)則跌2.35%，報81元，京東集團(09618)軟0.09%，報113.1元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及阿里；騰科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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