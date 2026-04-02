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美股 | 特朗普即將發表全國講話，道指收市升224點

02/04/2026

　　美國總統特朗普將於美東時間周三（1日）晚上9時（香港時間周四早上9時），就伊朗問題發表全國講話。受對中東戰事即將結束的樂觀情緒以及優於預期的就業數據帶動，美股連續第二個交易日收高。

 

　　道指收市升224.23點，或0.48%，報46565.74點；標指升46.8點，或0.72%，報6575.32點；納指升250.32點，或1.16%，報21840.95點。

 

　　道指高開54點後，買盤持續湧入，升幅一度擴大至461點，盤中高見46803點。整體大市投資氣氛向好，標指盤中最多曾升1.24%，而納指最多曾漲1.82%。

 

　　英特爾(US.INTC)收市大漲8.8%，公司同意斥142億美元，向阿波羅全球管理回購雙方位於愛爾蘭「Fab 34」合資企業。

 

　　其他科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.6%，英偉達(US.NVDA)升0.8%，Meta(US.META)升1.2%，蘋果(US.AAPL)升0.7%，谷歌(US.GOOG)升2.8%，亞馬遜(US.AMZN)升1.1%。

 

　　美國ADP小非農就業報告顯示，3月份美國私營部門新增就業職位達6.2萬個，表現優於市場預期，反映勞動力市場依然維持穩定。另外，美國2月零售銷售按月實質上升0.28%，按年更錄得6.24%的顯著升幅。

 

　　國際油價出現劇烈波動。布蘭特期油由升轉跌，一度跌穿100美元關口，盤中挫3%，報每桶100.82美元。紐約期油亦同步下挫1.9%，報每桶99.3美元。

 

現貨金單日急升2%

 

　　現貨金單日急升2%，價格強勢突破每盎司4700美元關口，盤中高見約4793美元水平。紐約期金亦大幅上漲2.4%，報4795美元。

 

　　匯市方面，美匯指數日內報99.65，跌約0.2%。美元兌日圓從3月底突破160的歷史高位回落後，日內報158.93，升約0.14%。歐元兌美元盤中一度突破1.162水平，日內漲幅約0.2%，報1.1582。

撰文：經濟通國金組

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