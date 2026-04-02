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開市Go | 特朗普將就美伊戰事發表講話，美就業數據好轉，內地航企上調燃油附加費

02/04/2026

要聞盤點

 

1、美股周三（1日）連續第二個交易日收高，主要受市場對中東戰事即將結束的樂觀情緒以及優於預期的就業數據帶動。科技股引領大市向上，同時原油價格顯著回落。道指收市升224.23點，或0.48%，報46565.74點；標指升46.8點，或0.72%，報6575.32點；納指升250.32點，或1.16%，報21840.95點。中國金龍指數升21點。日經期貨截至上午7時53分跌43點。


　
2、美國總統特朗普香港時間周四上午9時就伊朗局勢最新情況發表電視講話。據報他將宣布美國已完成軍事目標，行動或兩至三周結束，並將霍爾木茲海峽航運責任歸咎北約。


　
3、特朗普周三發帖稱，只有霍爾木茲海峽重新開放，美國才考慮與伊朗達成停火協議。伊朗否認主動請求停火，指僅伊朗和阿曼可決定海峽未來。


　
4、伊朗總統佩澤希齊揚周三致公開信予美國民眾，強調伊朗無意與美民眾為敵，並指對抗成本「比以往任何時候都更加高昂且徒勞」。


　
5、美國ADP報告指3月私營部門新增就業6.2萬個，勝預期。2月零售銷售按月升0.28%，按年升6.24%。


　
6、沙特阿拉伯3月原油出口量減半，阿聯酋呼籲聯合國批准包括武力在內措施重開霍爾木茲海峽。美國盟友考慮對伊朗展開外交或制裁行動促海峽開放。


　
7、聯儲局理事巴爾稱伊朗戰爭對經濟及通脹構成風險；聖路易斯聯儲行長預計利率在「一段時間內」仍合適，但儲局須按經濟走勢調整利率。


　
8、中共中央機關刊物《求是》罕見呼籲減少貿易順差，指盲目追求擴大出口會為經濟帶來潛在風險。


　
9、高盛撤回對今年中國降息10基點的預測，暫維持降準50基點預期，因最新數據顯示進一步降息迫切性有限。


　
10、本港2月零售業總銷貨價值臨時估計350億元，按年升19.3%，勝預期12.2%。1月修訂估計按年升5.5%。


　
11、法國汽車業協會數據顯示，電動車龍頭特斯拉3月在法新車註冊量按年激增逾兩倍，僅較2023年12月歷史高紀錄少3輛。


　
12、SpaceX據悉秘密提交IPO文件，估值或超過1.75萬億美元，有望6月上市。


　
13、名創優品旗下大潮玩國際再次遞交香港上市申請，去年純利跌69%，股東包括淡馬錫。

 

焦點股

 

鋼鋁股：中鋁(02600)、俄鋁(00486)、中國宏橋(01378)
　- 　據報美國擬對使用進口鋼鋁的製成品徵收25%的關稅

航空股：國航(00753)、國泰(00293)、東航(00673)
　- 　多家內地航企4月5日起國內航線燃油附加費上調5倍

豬肉股：萬洲國際(00288)、牧原股份
　- 　國家發改委稱將開展今年第二批中央凍豬肉儲備收儲

比亞迪(01211)
　- 　3月銷量30萬輛跌20%，首季銷量跌30%

騰訊(00700)
　- 　昨斥3億元回購60萬股，每股最高價504元

兆威機電(02692)
　- 　推進靈巧手系列量產，加大開發關鍵部件

理士國際(00842)
　- 　擱置分拆Leoch美國上市，顧問稱受制市場及監管因素

零跑汽車(09863)
　- 　Stellantis據悉與零跑科技洽談在加拿大閒置工廠合作生產電動車

長城汽車(02333)
　- 　3月汽車銷量同比增長8.4%

奇瑞汽車(09973)
　- 　五大品牌銷量3月22.8萬輛增15%，首季銷量跌3%

賽力斯(09927)
　- 　3月銷量2.7萬輛升12%，今年首季銷量升29%

東鵬飲料(9980)
　- 　最多不超過20億人幣回購A股，每股回購價不超過248人幣

中軟國際(00354)
　- 　主席陳宇紅昨斥343萬元增持100萬股

佑駕創新(02431)
　- 　累斥逾1億元購回768萬股H股，每股均價14.78元

萬科企業(02202)
　- 　逾15億人幣擔保貸款獲延長18個月，擔保總額958億人幣

遠東發展(00035)
- 　3億元減持墨爾本麗思卡爾頓酒店營運項目49.9%股權

 

油金報價

 

紐約期油下跌1.55%，報98.57美元/桶

布蘭特期油下跌0.46%，報100.12美元/桶

黃金現貨上升0.52%，報4,783.13美元/盎司

黃金期貨下跌0.09%，報4,808.57美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
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