異動股｜油價急升逾5美元油股飆，特朗普稱不需要中東石油預告嚴厲打擊伊朗

F三星原油期(03175)H股現價升3.5％，報10.05元，該股成交約5萬股，涉資49萬元。

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美國總統特朗普於本港時間早上9時發表講話，就美伊戰事發表最新進展，指戰事快將完結但在未來兩至三星期將會給予伊朗沉重打擊，又稱美國不需要中東石油。特朗普講話期間油價飆升，布蘭特期油9時開始急升逾5美元，半小時內自99.5美元水平急升至105美元水平，紐約期油亦升破100美元關口逼近103美元。

油股全線造好；中海油(00883)升2.7％，報27.7元；中石油(00857)升1.4％，報10.7元；中石化(00386)升1.3％，報4.64元；山東墨龍(00568)升7.2％，報8.51元；聯合能源集團(00467)升3.7％，報0.56元；中石化油服(01033)升2.2％，報0.91元；百勤油服(02178)升9.3％，報0.295元。

現時，恒生指數報25221，跌72點或跌0.3％，主板成交近70億元。國企指數報8477，跌27點或跌0.3％。恒生科技指數報4716，跌39點或跌0.8％。

撰文：經濟通市場組

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