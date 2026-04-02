新能源車 | 按月銷量回升，出口成亮點，車股可以點揀？

內地新能源車企陸續公布3月銷售數據，按月銷量普遍回升，其中比亞迪(01211)銷量按月增57%，出口佔比更達40%，小鵬汽車(09868)交付量按月增80%，吉利汽車(00175)旗下新能源車品牌極氪3月銷量按年增90%。車股今日（2日）早段普遍造好，受累市況有部分倒跌。惟值得留意，美國總統特朗普今早發表講話，指未來兩至三星期將會予伊朗沉重打擊，刺激油價急升半成，油價高企下相信新車主多數會買新能源車，連同銷量回升，新能源車股或可再吼，可揀買哪一隻？

（比亞迪汽車官網截圖）

比亞迪3月銷量按年跌20%按月增57% 出口按月增19%佔比40%

比亞迪公布，3月銷量約30萬輛，按年跌20.5%，按月則增約57%，其中出口新能源汽車合計約12萬輛，按月增加19.4%，佔比40%，而今年首季銷量約70萬輛，按年跌30%。

此外，集團3月新能源汽車產量約30萬輛，按年跌24%，今年首季產量約70.8萬輛，按年跌33%。

理想3月交付量按年升12%首季升2.5% 小鵬3月交付按月增80%

理想汽車(02015)今年3月交付新車41053輛，按年升11.9%，按月則增55.4%。首季交付量95142輛，按年升2.5%。截至2026年3月31日，理想汽車歷史累計交付量約163.5萬輛。截至今年3月底，公司在全國有517家零售中心，覆蓋160個城市；售後維修中心及授權服務中心552家，覆蓋223個城市。理想汽車在全國已投入使用4057座理想超充站，擁有22439個充電樁。

小鵬汽車今年3月共交付新車27415輛，按年跌17.4%，按月則增80%。至於今年第一季度，累計交付量為62682輛，按年跌33.3%，符合此前業績指引。公司稱，於今年3月25日，正式進入墨西哥市場。在拉丁美洲戰略下，公司計劃於2027年推出純電動及增程電動車型，為擴大市場版圖奠定基礎，並目標於2028年在當地取得領先地位。

蔚來3月交付量按年增1.36倍首季增98% 零跑3月交付按年增35%

蔚來(09866)今年3月交付35486輛汽車，按年增長1.36倍，按月則增70.6%；首季交付83465輛汽車，按年增長98.3%。截至2026年3月31日，公司累計汽車交付量達108.1萬輛。

零跑汽車(09863)3月全系交付50029輛新車，按年增長35%，按月則增78.2%。而零跑A10於3月26日正式上市，訂單熱度持續走高。備受期待的旗艦車型D19也將於4月16日迎來全球上市發表會。此外，集團股東、董事長兼首席執行官朱江明，及公司股東傅利泉近期於市場內共購入508萬股H股，平均價格為每股股份約45.1元。

吉利3月總銷量按年持平 旗下極氪3月銷量大增90%

吉利汽車今年3月汽車總銷量為約23.3萬部，與去年同期持平，當中新能源車佔約12.7萬部，佔總銷量55%。其中極氪3月銷量29318部，按年增90%；領克25426部，按年升1%；寶騰實現汽車銷量14309部，較去年同期增長約5%。集團首季汽車總銷量約70.9萬部，按年升1%，其中極氪銷量77037部，按年升86%；寶騰44701部，較去年同期增長約18%。

（極氪官網截圖）

另小米(01810)汽車在微博宣布，3月小米汽車交付量超過2萬輛，當中新一代SU7自3月23日開啟交付起，累計交付已超過7000輛。

傳Stellantis與零跑洽談在加拿大閒置工廠合作生產電動車

另方面，據《彭博》引述知情人士稱，Stellantis NV正在與中國合作夥伴零跑汽車(09863)討論在加拿大生產電動汽車的方案。知情人士表示，相關磋商仍處於早期階段。如果雙方推進下去，這將是自加拿大總理馬克．卡尼1月與中國國家主席習近平達成降低中國製造電動車關稅協議以來，中國汽車工業在加拿大的首個重大投資項目。作為上述協議的一部分，卡尼政府表示，希望在三年內吸引「與值得信賴的合作夥伴」開展的中國合資投資進入加拿大汽車行業。

知情人士稱，加拿大方面的討論重點集中在安大略省布蘭普頓一座閒置的Stellantis裝配廠。該廠數千名工人已失業數年，原本計劃負責生產一款新的Jeep運動型多用途車(SUV)。

里昂：比亞迪吉利出口量進一步提升 國內銷售勢頭回升

里昂發表研究報告指，油價高企可能令買家更偏好電動車，尤其在海外市場；而比亞迪及吉利的出口量在3月亦見進一步提升，年初至今出口量分別增長56%及129%。同時，據了解國內銷售勢頭亦正在回升，尤其是大眾市場，主要車企銷售量達110萬輛，僅按年下跌1%。渠道數據顯示，比亞迪、吉利銀河及零跑當周銷量分別按周增長10%、10%及100%。該行認為汽車板塊動力正在改善，訂單復甦。



選股方面，該行偏好比亞迪及吉利，作為出口增長及國內銷售具韌性的主要受益者，目標價分別為130元及23元，均予「高度確信跑贏大市」評級。

林家亨：汽車出口成亮點偏愛比亞迪小鵬 吉利回至21元也可吸

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，內地整體車市已見底，按月銷量逐步回升，尤其出口方面。最新公布的中國汽車出口差不多所有區域都有大幅上升趨勢，例如今年2月出口亞洲按年升64%，出口歐洲升111%，出口南美升271%，出口非洲升183%，可見中國汽車出口已成很大亮點，比亞迪3月汽車銷量就有差不多40%來自出口。他又說，出口汽車價格遠高於國內市場，因國內內捲較嚴重，以蔚來螢火蟲汽車為例，國內售價11萬人民幣，泰國售價約為16.7萬，即使加上運費，差不多所有對外出口汽車價格都比國內高得多，所以一定會拉高毛利率。今時今日比亞迪汽車銷量竟有40%來自出口，集團更預期今年汽車出口總量會達到150萬輛，故有兩家美國券商調升其下半年盈利，有機會突破2024年的收入及純利紀錄。

另林家亨提到，零跑可能與Stellantis在加拿大合作生產電動車，但事情較複雜，且大部分利益屬於Stellantis，零跑得到的好處不多。零跑股價已升穿保歷加通道頂線51.6元，若低位有貨不妨沽出獲利，相信公司今年會有盈利，但相對溫和，最主要其汽車起售價較便宜，只售10、11萬人民幣，而另邊廂，蔚來銷量也增加了很多，主要來自樂道及螢火蟲，其中螢火蟲起售價僅11萬幾，若租電池更只賣7.9萬，所以平價車壓力於中國揮之不去，有指零跑每架車只賺幾百元人民幣，即使日後升至1000元，對於外國投資者也不太吸引。

林家亨續指，今年汽車股更偏愛比亞迪及小鵬，吉利也可吼，因其今年於所有車企中回購金額最高。不過，吉利股價已升穿保歷加通道頂線，現價追入不太吸引，四星期前就曾低見15元，若低位有貨，23元附近不妨先行食胡，往後回至21元機會也很大，到時可再買入。至於小鵬，去年第四季已轉虧為盈，雖然預期今年第一季仍有機會虧損，因銷量跌了很多，但下半年再有盈利機會很大，股價暫處於保歷加通道中軸線之下，可吼位分段吸納，暫於72、73元左近有些少阻力。另要留意，即使美股受累油價高企回跌，但油價升得急，新車主多數會買新能源車，不去買燃油車，對小鵬也屬利好。

新能源車股今早表現各異，比亞迪半日跌2.2%收報102.4元，小鵬跌2.05%報66.85元，蔚來升0.41%報48.58元，理想跌0.42%報70.9元，零跑升2.63%報52.6元，小米則跌4.12%報30.7元。傳統車股則普遍上升，吉利(00175)升6.46%報23.4元，廣汽(02238)升0.33%報3.09元，長汽(02333)升5.59%報13.23元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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