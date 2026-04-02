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「收租王」倫氏家族擬折讓38%配售茂盛控股所有持股，套現最多2.26億

02/04/2026

「收租王」倫氏家族擬折讓38%配售茂盛控股所有持股，套現最多約2.26億

 

 

　　茂盛控股(00022)公布，公司執行董事兼董事會主席倫耀基全資持有之公司Winland Wealth (BVI) Limited，與宏智證券訂立配售協議，擬折讓約38.18%，悉數配售其於茂盛控股的所有持股，佔已發行股本約67.47%，涉及最多1,326,735,354億股，套現最多約2.26億。

 

　　配售事項將不遲於4月14日前完成。配售完成後，Winland Wealth將不再持有茂盛控股任何股份。

 

倫氏家族近年惹財困傳聞

 

　　倫耀基為「收租王」永倫集團已故創辦人倫志炎之子，現為永倫集團掌舵人。倫氏家族在2017至2019年曾以破頂價購入多個核心區甲級寫字樓，包括中環皇后大道中9號、金鐘遠東金融中心及美國銀行中心等，但近年陸續蝕讓減持商廈物業。此前有報道指，負責永倫集團旗下伊利莎伯大廈基座商場翻新工程的建築商去年因被拖欠巨額工程費決定終止工程，甚至有傳倫氏家族被銀行Call Loan，引發外界猜測。

撰文：經濟通市場組

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