中東戰火 | 特朗普講話撥火油價再飆升，內地航企集體上調燃油附加費，航空股仍未宜沾手？

美國總統特朗普今早（2日）就中東局勢發表講話，稱未來兩到三周將對伊朗發動極嚴厲打擊，甚至威脅要使其經濟倒退回「石器時代」，其強硬言論刺激布蘭特期油急升逾半成，突破每桶105美元。而由於油價高企，內地多家航空公司齊宣布上調國內航線燃油附加費，航空出行需求恐受影響，昨日（1日）急升的內地三大航今日最多急回逾半成。惟值得留意，人民幣近期在強美元下仍走強，有大行料今年底可重上6.7，而人幣走強對外債重的航空股有利，另外，三大航已公布業績，其中南方航空(01055)(滬:600029)去年轉賺8.6億元人民幣，為疫情後首次實現盈利，航空股可否趁低吸納？

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特朗普威脅把伊朗打回「石器時代」 布油飆逾5%突破105美元

特朗普今早就中東局勢發表電視講話，警告美方將於未來兩至三周內對伊朗發動極嚴厲打擊，甚至威脅若雙方未能達成協議，將轟炸當地發電廠，使其經濟倒退回「石器時代」。其言論轉趨強硬，令市場原本期待衝突能迅速解決的希望落空。布蘭特期油突破每桶105美元關口，急升逾5%。

特朗普在講話中指，美方目前尚未針對伊朗的石油設施進行打擊，主因是相關行動將導致伊朗失去生存及重建的機會。他強調，除非霍爾木茲海峽重新開放，否則美方不會考慮伊朗提出的停火要求。伊朗外交部隨即透過國營電視台反駁，指停火請求的說法完全屬虛假及毫無根據。

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國航南航等宣布周日起上調國內航線燃油附加費五倍

針對中東戰爭推升油價，國航(00753)(滬:601111)、南方航空及其旗下的廈航、東方航空(00670)(滬:600115)旗下的中聯航等多家航司昨日發布公告，調整國內航線旅客運輸燃油附加費收取標準。多家航司的公告均顯示，自2026年4月5日（含）起銷售的國內航線客票，800公里（含）以下航段的運輸燃油附加費，由此前的每位旅客10元（人民幣．下同）增至60元；800公里以上航段，由20元加至120元，即漲幅達5倍。

值得一提，聯合航空行政總裁Scott Kirby近日警告，若航空燃油價格長期高企，機票價格最終或須上調達20%。為應對持續增加的成本壓力，聯合航空目前已率先削減了5%無法覆蓋燃油成本且缺乏利潤的航線運力。聯合航空內部評估指，在最惡劣的市場情境下，油價恐飆升至每桶175美元，並於2027年前持續維持在100美元以上水平。不過他強調，目前旅客對航空出行的需求依然非常強勁。

人幣中間價三連升創近三年高 摩通瑞銀齊料今年底人幣重上6.7

另方面，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8880，較上個交易日升145點子，三連升，創2023年4月25日以來近三年新高。惟人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開88點子，報6.8828。招商銀行研究院觀點稱，美元反彈及美債利率走高都將給人民幣構成一定壓力。但在出口的強力支撐下，人民幣兌美元走勢已展現出一定的脫敏特徵，強美元更多體現為人民幣升值過程中的「減速帶」，2021年「美元反彈，人民幣維持韌性」的獨立行情有望再度上演。

人民幣在岸價首季錄得約1.2%漲幅，現時花旗料短線計人民幣約在6.8到6.85上落，至於年底目標價，摩通、瑞銀及瑞士私人銀行瑞聯銀行(UBP)齊料重上6.7，較現水平約6.9約有3%潛在漲幅。摩通私人銀行認為，內地強勁的出口有望繼續支撐中國的國際收支，進一步鞏固離岸人幣基本面，同時人行似乎對人幣逐步升值，展現出更高容忍度。瑞銀指，以貿易加權比重計算，人民幣匯價仍然偏低，加上龐大貿易盈餘，將引發更多企業和投資者繼續沽美元買人民幣。瑞聯銀行則將人民幣列為最看好投資目標之一，指隨著北京推動提升人幣國際地位，並推進經濟再平衡，人幣將走強。在基本面和政策改革推動下，人幣將進入長達10年的牛市。

南航去年轉賺8.6億人幣 國航東航仍分別虧損18億及16億

值得留意，「國有三大航」已出齊2025年年報。其中，南方航空全年錄得營收1822.52億元人民幣，同比增長4.61%；歸母淨利潤8.57億元人民幣，為六年來首次盈利，打破了三大航疫情後持續虧損的局面。不過，另外兩家國有航企仍處於虧損狀態。中國國航去年錄得營收1714.85億元人民幣，同比增長2.87%；歸母淨虧損17.7億元人民幣，同比擴大15.4億元人民幣。同期，東方航空實現營收1399.41億元人民幣，同比增長5.92%；歸母淨虧損16.33億元人民幣，同比減虧25.33億元人民幣。

（Shutterstock圖片）

南航此番盈利主要來自旗下尚未剝離的貨運板塊。南航財報顯示，2025年南航物流盈利同比有所減少，但仍為母公司貢獻了35.75億元人民幣淨利潤，廈門航空去年亦貢獻淨利潤7.79億元人民幣。已將貨運板塊剝離並上市的國航、東航繼續虧損。國航在此前的預虧公告中指出，虧損原因主要是遞延所得稅帳面資產調整。

陳政深：航空股受累多項因素恐未見底 博反彈要身手靈活可揀南航

陳政深（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深指，航空股股價仍未見到真正的支持位，以國航為例，跌穿5元這一較重要位置後，下個位要看2025年初低位接近4元水平，因計估值未算很便宜。第二，內地航空股有一先天問題，就是它們不能為燃油做對沖，只能加燃油附加費，當然這樣做可彌補油價向上的損失，但始終有些滯後，且內地無論燃油附加費或成品油價，其實都「加唔足」跟得較慢，這狀況直接令航空股面對較困難局面。第三，現時環球貿易略有放慢情況，航空公司除靠出售機票外，貨運也是不可少的收入，航空公司要面對這方面收入未必太有增長動力的挑戰。另外，國內航線加燃油附加費固然可以轉嫁燃油成本，但旅客可以揀搭沒燃油附加費的高鐵。在上述因素打擊下，航空股有反彈不出奇，但暫難否極泰來。

陳政深續指，航空股博反彈身手要非常靈活，一不小心很易出事，因現時不明朗因素太多，且這些完全是「風口股」，基本因素又欠佳，會較擔心。若真的要博，可揀走勢沒那麼差的南航。南航跌至4元邊見有些支持，現價博升至4.4元也有一成升幅，勉強算是有值博率，公司營運效率也一向較高。至於東航，亦未算很差，已跌穿了4元，或可上望4.4元左右，但應會頗崎嶇。

國航今日跌3.81%收報4.8元，東航跌4.86%報3.72元，南航跌4.26%報4.05元。國泰(00293)則跌2.81%報11.41元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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